Fernández señala que Dependencia asume la "mayor presión de su historia" y defiende que las listas de espera bajan

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha señalado que Atención a la Dependencia asume "la mayor presión de su historia" y ha defendido que las listas de espera se están reduciendo.

Fernández ha sostenido que el plan de choque para reducir las esperas está funcionando, ante las críticas del diputado del PSIB Omar Lamin, quien ha cuestionado la puesta en marcha de planes de choque cuando el Govern "mantiene servicios esenciales cerrados".

"No tenemos servicios esenciales cerrados, son nuevos recursos que se están poniendo en marcha, siguiendo los trámites y los procedimientos necesarios para garantizar la mejor atención", ha dicho la consellera, en referencia a varios centros de día.