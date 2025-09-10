Fernández trabaja para "poner orden" en la gestión de ayudas: "No podemos dar cobertura social a todo el que llega"

Archivo - La nueva consellera de Famílies, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La consellera insiste en que hay "cierto descontrol" en determinadas prestaciones que provocan un "efecto llamada" PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha subrayado que su departamento está trabajando en "poner orden" en la gestión de prestaciones sociales para evitar un "efecto llamada".

"No podemos dar cobertura social a todo aquel que llega", ha trasladado la consellera este miércoles tras ser preguntada por los medios de comunicación en la rueda de prensa de firma del convenio del servicio de atención a domicilio con el Consell de Mallorca.

Según Fernández, hay una gestión "ineficaz" y "cierto descontrol" en determinadas prestaciones en general que "obligan" a la Conselleria a "poner orden", por ejemplo, en la renta social garantizada o la renta de emancipación.

El acuerdo de presupuestos entre PP y Vox incluía una ampliación de la residencia mínima legal para la renta social garantizada y la renta de emancipación. Sobre esta cuestión, ha señalado que su Conselleria está "viendo cómo hacer esta modificación" para aumentar el mínimo a tres años.

Además, ha expuesto que ampliar a tres años este requisito es volver a la redacción original de ley que, ha remarcado, salió adelante con "cierto consenso".

"Estamos estudiando y reorganizando para ver cómo podemos ser eficaces y evitar este efecto llamada porque no podemos dar cobertura social a todas las personas que llegan", ha dicho, a la vez que ha sostenido que se tensionarán los servicios sociales, especialmente, de los ayuntamientos y los consells insulares.

La consellera ha cargado contra el Gobierno de España por denegar a Baleares la declaración de contingencia migratoria y ha insistido en la "necesidad" de revertir esta cuestion. "No para trasladar a menores sino para que no vengan más", ha defendido.

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo central instale carpas en la estación marítima para poder atender a migrantes y ha aseverado que el Govern "no quiere tener a menores en tiendas de campaña".