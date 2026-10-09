El Festival Internacional De Cómic De Mallorca Programa Tres Exposiciones En Palma E Inca - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Còmic Nostrum-Festival Internacional del Còmic de Mallorca, cuya nueva edición tendrá lugar entre el 14 y el 18 de octubre, ha programado tres exposiciones en Palma e Inca.

Por segundo año consecutivo, los ayuntamientos de las dos ciudades han unido fuerza con el Clúster de Còmic y Nous Media para organizar un festival dedicado al mundo de las historietas gráficas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la programación en Inca tendrá lugar entre el 14 y el 18 de octubre y contempla las exposiciones 'La sabata dibuixada', que se podrá visitar en el Museo del Calzado y la Industria, y 'El Víbora', ubicado en Cas Metge Cifre.

En Palma, el Casal Soller inaugurará el 15 de octubre la muestra 'Vinyeta és una paraula femenina - Autores de còmic espanyoles des dels anys 50 fins avui', que se podrá visitar hasta el 7 de enero.

La entrada es gratuita y el horario es de martes a sábado de las 10.00 a las 20.00 horas y los domingos y días festivos de las 11.00 a olas 14.30 horas.

El proyecto ha sido comisariado por el crítico y editor de cómic Jaume Vaquer, considerado uno de los coleccionistas privados más importantes del sector en Europa e impulsor del Museo del Cómic de Mallorca. Recoge siete décadas de historia del cómic en España por parte de autoras de diferentes generaciones como Purita Campos, Mariel Soria, Ana Miralles, Ana Penyas, Emma Ríos o Margalida Vinyes.