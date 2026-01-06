Las FFAA alertan del crecimiento del fenómeno migratorio y resaltan su intervención en las inundaciones de Ibiza

Celebración de la Pascua Militar en La Almudaina. - EUROPA PRESS

PALMA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La celebración de la Pascua Militar en La Almudaina ha reivindicado este martes el papel de los ejércitos en el control de los flujos migratorios y ha puesto en valor la intervención en catástrofes naturales como las inundaciones que asolaron Ibiza a finales de septiembre y principios de octubre pasados.

Durante su discurso, el comandante general de Baleares, Fernando Luis Gracia, que ha presidido el acto en nombre del Rey Felipe VI, se ha referido a la crisis migratoria como uno de los principales retos a los que se enfrente a día de hoy España en general y Baleares en particular.

"El año que empieza viene marcado por la continua evolución del entorno internacional, sus conflictos armados en curso y el creciente fenómeno de los movimientos migratorios, que con la aparición de nuevos retos de seguridad para España, requiere de sus Fuerzas Armadas y la Guardia Civil su continua preparación, adaptación, modernización y disponibilidad.

Después, en declaraciones a los medios, Gracia ha recordado que los efectivos que dependen del Ministerio de Defensa están disposición siempre que es necesario del Ministerio del Interior, de quien depende la gestión de los flujos migratorios.

En referencia a las inundaciones en Ibiza, ha recordado que en una sola jornada se realizaron 59 auxilios y se atendió a 148 personas.