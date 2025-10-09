La FFIB presenta una nueva campaña antiviolencia con medidas para fomentar el respeto dentro y fuera del campo

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Fútbol de Baleares (FFIB) ha presentado una nueva campaña antiviolencia, una iniciativa que da continuidad a la campaña iniciada la temporada pasada y que refuerza las medidas para fomentar el respeto y la convivencia dentro y fuera de los campos de fútbol.

La campaña se ha presentado este jueves en un acto con el presidente de la FFIB, Jordi Horrach; la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el vicepresidente segundo y conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, entre otras autoridades.

Con el lema 'Tenemos un compromiso social: acabar con la violencia', la campaña impulsa medidas como mensajes antiviolencia en las equipaciones de los árbitros, la tarjeta blanca para reconocer actitudes positivas, el discurso arbitral, programa de policías tutores o medidas socioeducativas.

Para el presidente de la FFIB, el fútbol "ya no es solo 22 jugadores con una pelota; hoy es una gran herramienta educativa y social". "Tenemos el deber de ayudar a construir una sociedad mejor, donde el respeto y la convivencia sean valores fundamentales", ha agregado.