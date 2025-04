Fidalgo niega en el Ayuntamiento de Palma que el crucero Baleares participara en un bombardeo durante la Guerra Civil

Dice que el buque en cuya memoria se levantó el monolito de Sa Feixina "no disparó un solo tiro" en 'La Desbandá' de Málaga

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo, ha negado que el crucero Baleares participara en el bombardeo de 'La Desbandá', el éxodo, persecución y mascare de civiles que en febrero 1937 se desplazaban de Málaga a Almería durante la Guerra Civil.

Así se ha pronunciado en dos ocasiones durante el debate de sendas proposiciones en el pleno municipal de este jueves. La primera de ellas, cuando se debatía una propuesta del PSOE para retirar la protección del monolito de Sa Feixina, que fue erigido en memoria de quienes fallecieron en el buque.

El regidor socialista Xisco Dalmau ha hecho referencia a este asunto durante su defensa de la iniciativa. "'La Desbandá' fue una salida por carretera entre Málaga y Almería para salvarse de los bombardeos de la ciudad. Esta gente fue bombardeada por el crucero que daba nombre al monumento de Sa Feixina, el Baleares, que produjo al muerte de muchas personas", ha recordado.

En su turno, Fidalgo ha reprochado a Dalmau su desconocimiento de "muchos de los datos que ha dado". "El barco que bombardeó en 'La Desbandá' en Málaga fue el Canarias, no el Baleares", ha asegurado.

La regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz, ha proseguido debatiendo sobre este asunto. Ha defendido que los tripulantes del Baleares, como murieron en acción de guerra, no se consideran víctimas de la Guerra Civil, como si lo son las víctimas de 'La Desbandá'.

Ha sostenido, además, que pese a que se le retirara los símbolos franquista, el monolito de Sa Feixina se levantó "para conmemorar el heroísmo de los sublevados", por lo que sigue siendo "simbología franquista".

En su turno de réplica, Fidalgo ha seguido insistiendo, dirigiéndose de nuevo a Dalmau. "Mire, algunas personas tenemos la mala costumbre de leer y no asumir como un dogma todo lo que nos dicen. Cuando hay gente que viene aquí a sostener debates políticos que no se fundamentan más que en fuentes como la Wikipedia, convendrá conmigo que es poco serio leer y decir cosas contrarias a la verdad en este pleno, como dice usted", ha señalado.

"No hay ninguna fuente histórica que dictamine que el crucero Baleares participara en 'La Desbandá' de Málaga. Y no se realizó ni un solo disparo por parte del crucero Baleares en 'La Desbandá' de Málaga", ha proseguido.

Así, ha instado al regidor socialista a "hacerse el favor de informarse y leer en fuentes de historiadores que están documentados" con el fin de "no hacer el ridículo con la gente de Málaga".

"Convendría que uno se atuviera a la verdad, y la verdad está documentada y solo basta con leerla. Creo que usted es capaz de hacerlo", ha concluido.

SEGUNDA RONDA DE REPROCHES

La polémica acerca de la participación o no del Baleares en 'La Desbandá' ha proseguido por la tarde, después de que los regidores hicieran un parón para comer.

Ha sido en el marco del debate de otra proposición --que nada tenía que ver con el tema-- cuando el regidor socialista Pepe Martínez ha dicho no poder dejar pasar por alto las palabras de Fidalgo.

"Nos ha pedido que hagamos el favor de informarnos. Bueno, señor Fidalgo, nos hemos informado", ha dicho el regidor del PSOE de Palma, enseñándole un libro.

Se trataba de la obra 'El crucero Baleares (1936-1938)', escrita por Eduardo Connolly, Daniel Cota y Jeroni F. Fullana y que hace un repaso de la historia del que califica como "uno de los mejores cruceros de la Armada de Franco".

En la página 148, en el capítulo sobre las "misiones, acciones y servicios" del buque, ha leído Martínez, se da cuenta de la participación del Baleares en 'La Desbandá'.

"4 de febrero de 1937: colabora en las operaciones costeras para la ocupación de Málaga. 5 de febrero: bombardea objetivos en la costa de Málaga. 6 de febrero: bombardea de nuevo. 7 de febrero: continúa el bombardeo de objetivos", ha ido detallando mientras leía.

Martínez ha tirado de ironía y ha deseado al regidor de Urbanismo que, un día después de Sant Jordi, lea el citado libro. "Como ha dicho, no es muy difícil y creo que hasta usted es capaz de hacerlo. Si le interesa, lo puede encontrar en la biblioteca de Cort", le ha espetado antes de acercarse hasta su asiento y entregárselo.

Cuando le ha sido otorgado el turno de palabra, Fidalgo ha criticado la "performance" del socialista, a quien ha recriminado que no le haya ofrecido "ni un solo dato sostenido por un estudio historiográfico que en el acto de 'La Desbandá' el crucero Baleares disparara un solo tiro".

"Y no lo ha podido hacer porque no hay ni un solo historiador serio que la sostenga. Es mi opinión, y la fundamentan historiadores relevantes de España. Me reafirmo absolutamente en todas y cada una de las palabras que he dicho. Las reitero y las mantengo", ha concluido.