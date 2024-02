Fidalgo respeta a propietarios de Plaza Mayor que quieran demandar a Cort por actuación de anterior gobierno municipal

PALMA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, ha asegurado que respeta a los propietarios de las Galería de la Plaza Mayor de Palma que quieran demandar al Ayuntamiento por una actuación "nefasta" del anterior equipo de gobierno municipal, presidido por el exalcalde socialista Jose Hila, y lo ha desvinculado del proceso que lleva a cabo el actual consistorio para adquirir los locales y en el que confía poder llegar a "acuerdos amistosos".

Fidalgo se ha pronunciado así este martes, en una rueda de prensa, en la que los medios de comunicación le han preguntado por la intención de propietarios e inquilinos de presentar una demanda de 2,3 millones de euros por lucro cesante al Ayuntamiento de Palma.

El regidor ha respondido circunscribiendo la demanda de responsabilidad patrimonial a una actuación "poco afortunada" del equipo de gobierno municipal, presidido por el exalcalde socialista Jose Hila, que "de manera unilateral" decidió cerrar un espacio abierto, con propietarios privados, con promesas de realizar una actuación que renovara aquel servicio y espacio y el resultado es conocido por todos: "la Plaza Mayor dejo de ser espacio con una actividad relativa a ser un cadáver urbano", ha lamentado.

Así, ha querido dejar claro que los propietarios reclaman una circunstancia que tiene que ver con el equipo de gobierno municipal anterior y que fue "absolutamente desafortunada".

Por tanto, ha mostrado su "respeto" a que los propietarios e inquilinos de los locales de las Galerías de Plaza Mayor reclamen lo que a su derecho convenga y, ha insistido, en que esta es una cuestión "aparte del proceso que el actual equipo de gobierno municipal lleva a cabo" para adquirir dichos establecimientos y en el que se ha mostrado "abierto" a llegar a "un acuerdo amistoso".

Además, según ha dicho Fidalgo, "no hay conocimiento de que esa supuesta demanda se haya presentado o en un juzgado o de manera previa en el Ayuntamiento". "Yo tengo conocimiento de ella porque me reúno semanalmente con los propietarios e inquilinos de los locales de las Galerías de Plaza Mayor y me lo han hecho saber, de manera oral", ha añadido.

El regidor ha afirmado en este sentido "entender la zozobra y desafección" de los propietarios e inquilinos de los locales de las Galerías de Plaza Mayor.

Asimismo, y tras haber reconocido que será "el actual equipo de gobierno el que deberá afrontar todas las reclamaciones que se interpongan porque es quien deberá tomar las decisiones", ha incidido en que éstas, de producirse, "son fruto de decisiones políticas del anterior ejecutivo municipal, que ni el actual alcalde Jaime Martínez ni el PP compartió en su momento y que consideramos desafortunada".

Finalmente, en cuanto a las negociaciones para adquirir los locales, Fidalgo ha comentado que "estas continúan con el objetivo de que con la mayor celeridad se llegue a un acuerdo lo más amplio posible", incidiendo eso sí en que, todo y que cada propietario tenga su particular historia, el Ayuntamiento negocia con la valoración técnica, "que está total y absolutamente reglada".