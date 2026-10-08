Las fiestas de la Beata de Palma, Valldemossa y Santa Maria, declaradas bien de interés cultural - CONSELL DE MALLORCA

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha declarado bien de interés cultural inmaterial las fiestas de la Beata de Palma, Valldemossa y Santa Maria y sus desfiles en honor a Santa Catalina Tomàs.

La propuesta ha sido aprobada por unanimidad en el pleno de la institución insular correspondiente al mes de octubre, que se celebra este jueves.

De este modo, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, culmina un proceso iniciado el pasado mes de octubre para proteger una de las tradiciones "más emblemáticas y arraigadas" de la cultura popular de la isla.

La declaración como bien de interés cultural inmaterial, además, llega en la misma semana en que se celebra la cabalgata del carro triunfal de Santa Catalina Tomás en Palma.

Se ha tramitado mediante un único expediente, dado que las tres celebraciones comparten un mismo origen histórico y devocional, aunque conservan elementos propios que las hacen singulares.

Se fundamenta en el estudio técnico del historiador Gabriel Carrió, especialista en la figura de la santa, quien destaca su continuidad histórica, su valor simbólico, la riqueza festiva, artística y musical y su arraigo social en los tres municipios.

Se trata de la tercera declaración impulsada por el Consejo Asesor de Patrimonio Cultural Inmaterial, creado en 2025 e integrado por el historiador Juan José Soler Martínez, la escritora e investigadora Caterina Valriu Llinàs, el cronista de Palma Bartomeu Bestard Cladera, la musicóloga Eugènia Gallego Cañellas y la artesana e investigadora Joana Maria Borràs Riera.

Anteriormente, el pleno ya había otorgado esta protección a la técnica manual de las 'neules calades' y las 'rondalles mallorquines'. Continúan en tramitación las Beneïdes de Sant Antoni de Muro, la técnica tradicional de producción de la 'tela de llengües' y la obra de palma.

RECUPERAR LOS BOUS DE COSTITX

También en el marco de las políticas de cultura, todos los grupos políticos representados en el pleno de la institución insular han dado luz verde a la creación de una comisión para coordinar el traslado de los Bous de Costitx desde el Museo Arqueológico Nacional (MAN) al Museo de Mallorca.

El acuerdo da continuidad a una moción aprobada por el pleno que instaba al Ministerio de Cultura, al Govern, al Consell de Mallorca y al Ayuntamiento de Costitx a crear este órgano.

El Museo Arqueológico Nacional y el Museo de Mallorca son de titularidad estatal, por lo que el traslado no supondría ningún cambio en la propiedad de las piezas, ha argumentado la institución insular.

La comisión tiene como finalidad coordinar el posible traslado de los Bous de Costitx en el marco de la colaboración entre administraciones, pese a que el Ministerio de Cultura no autorizó la cesión temporal solicitada por el Consell.

También impulsará iniciativas conjuntas de estudio sobre el estado de conservación de las piezas. Una vez depositadas en el Museo de Mallorca, velará por su correcta conservación y promoverá cualquier otra iniciativa que facilite su exposición permanente en la isla.

La comisión estará presidida por la persona titular del departamento de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Antònia Roca. Tendrán representación, como vocales, el Ministerio de Cultura, el Govern y el Ayuntamiento de Costitx. Los directores del MAN y del Museo de Mallorca formarán parte de la comisión con voz, pero sin voto. La secretaría corresponderá al funcionario que desempeñe estas funciones en la Comisión Insular de Patrimonio Histórico.

La comisión se reunirá de forma ordinaria al menos dos veces al año. Cualquier representante podrá solicitar una reunión extraordinaria, que deberá convocarse en un plazo máximo de quince días naturales.