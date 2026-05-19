Las fiestas de Sant Joan de Ciutadella contarán con 56 policías locales de Mallorca y Eivissa

Archivo - Decenas de personas durante el Caragol des Born en la Plaça Es Born en Ciutadella - Alba Redondo - Europa Press - Archivo

MENORCA 19 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 56 agentes de la policía local de Mallorca y Eivissa estarán presentes en las fiestas de Sant Joan de Ciutadella, 15 más que el año pasado.

Así se ha explicado en la Junta de Seguridad convocada por el Ayuntamiento de Ciutadella y a la que ha asistido el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el coordinador del Programa Fiestas Seguras del Govern, Rafel Covas.

El Govern ha ampliado la aportación de recursos humanos y técnicos para el dispositivo especial de seguridad, emergencias y atención sanitaria de las fiestas y, en consecuencia, incrementa la aportación económica destinada a este evento, que este año supone un gasto de unos 95.000 euros.

Según ha trasladado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Coordinación Local en una nota de prensa, por primera vez, este refuerzo policial no se realizará solo con policías locales desplazados desde Mallorca, sino que también se movilizarán efectivos desde Eivissa.

Concretamente, los agentes se desplazarán desde Alcúdia, Artà, Binissalem, Campos, Consell, Felanitx, Lloseta, Bunyola, Porreres, sa Pobla, Sencelles, Calvià y Sant Antoni de Portmany.

Además, este año ya han confirmado su participación en el dispositivo una treintena de voluntarios de Protección Civil de diversas agrupaciones de Mallorca, que también trasladarán 11 vehículos oficiales para reforzar el operativo.

Como cada año, el dispositivo incluye personal propio de la Dirección General de Emergencias e Interior. En concreto, siete personas de la Dirección General, entre técnicos y agentes de la Unidad Operativa de Emergencias de Mallorca y Menorca.

Igualmente, la sala de operaciones del 112 se reforzará con un supervisor y un gestor telefónico más durante la tarde y la noche de Sant Joan, con el fin de garantizar el servicio en todas las islas.

El SAMU 061 también reforzará los efectivos disponibles con una ambulancia de soporte vital avanzado y una ambulancia de transporte vital básico operativas las 24 horas; una ambulancia de soporte vital avanzado de enfermería; un vehículo de mando Delta y un vehículo de transporte logístico.

Además, se reforzará el centro de coordinación con un teleoperador adicional y la central de coordinación de Palma con un médico y un enfermero más. La dotación extra tendrá un coste aproximado de 25.000 euros.

En cuanto al sistema de telecomunicaciones, la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación refuerza la red TetraIB -la utilizada por los servicios de emergencias y seguridad- con la estación transportable de telecomunicaciones que IBDigital pone a disposición del Ayuntamiento de Ciutadella, con un coste de 1.500 euros.

Por su parte, ha señalado el Govern, PortsIB asume un gasto extraordinario con el objetivo de reforzar la seguridad y asegurar el correcto funcionamiento del puerto de Ciutadella.

El dispositivo específico de vigilancia contratado para estos días actuará tanto en la zona interior como en la exterior del puerto. También se contemplan horas extraordinarias y dietas de desplazamiento del personal propio de PortsIB. Todo ello supone un coste aproximado de 12.500 euros.

PROGRAMA FIESTAS SEGURAS

Ciutadella es uno de los municipios adheridos al Programa Fiestas Seguras del Govern. Desde hace años la policía local trabaja con el Instituto de Seguridad Pública de Baleares en tareas de prevención con menores y, el año pasado, estas fiestas fueron, junto con el Firó de Sóller y la Patrona de Pollença, uno de los tres ejercicios piloto del Programa Fiestas Seguras.

"No todas las actuaciones en materia de seguridad se pueden cuantificar, pero deben ponerse en valor porque son esenciales", ha destacado el director general de Emergencias, en referencia a la adhesión de Ciutadella al Programa Fiestas Seguras y a los talleres de prevención.

Entre las actuaciones preventivas que se llevan a cabo destacan las charlas impartidas por policías locales de Ciutadella en escuelas de Menorca y Mallorca, dirigidas a alumnos desde 1º de ESO hasta 1º de Bachillerato.

También se reparten carteles sobre la prohibición de la venta de alcohol a menores en los establecimientos, se difunden mensajes para favorecer el buen desarrollo de las fiestas a través de los medios de comunicación y se revisan las medidas de seguridad de los locales y establecimientos situados en la zona de las fiestas.

En cuanto a la labor efectiva de los agentes del programa durante las fiestas, centrarán sus actuaciones principalmente en el control de discusiones, peleas, intoxicaciones etílicas, consumo de drogas, visitas a comercios y establecimientos públicos para informar sobre la normativa vigente en materia de venta de bebidas alcohólicas a menores, filtros de acceso y retirada preventiva de vidrio en la zona de los 'Jocs des Pla' y de la calle de Santa Clara, entre otras actuaciones.