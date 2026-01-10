Las fiestas de Sant Sebastià 2026 arrancan en Palma con el despertar del 'Drac de na Coca'

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, y la segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, participan en el inicio de las fiestas de Sant Sebastià 2026 con el despertar del 'Drac de na Coca' - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de Sant Sebastià 2026 han arrancado este sábado en Palma con el despertar del 'Drac de na Coca', al que han acudido el alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, y la segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma a los medios de comunicación, las fiestas con motivo del patrón de la ciudad han arrancado a partir de las 10.30 horas.

El inicio de las celebraciones de Sant Sebastià han contado con la participación de las batucades Nam Sobrats y Saravà, y la Escola Municipal de Música de Palma, junto con los Gegants, Capgrossos y Dimonis, los xeremiers de la Escola de Música i Danses de Mallorca y el Estol de Geganters, Sonadors i Balladors.

Durante la jornada, en la plaza de Cort, también se ha llevado a cabo la lectura del 'Pregonet', a cargo de los alumnos de sexto de Primaria de la escuela Pius XII, y el repicar de campas de en Figuera, que ha marcado el arranque oficial de las fiestas.

Finalmente, los más pequeños han participado en la tradicional representación del Drac de na Coca, al que han alimentado con 'pebre de cirereta' para que despertara y poder así iniciar las fiestas.