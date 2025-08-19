Finaliza la reforma de la planta 1B del Hospital Joan March y se inicia la renovación de la planta 2 tras un incidente

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La reforma de la planta 1B del Hospital Joan March ha finalizado recientemente, con una inversión de 65.000 euros para renovar la carpintería exterior a fin de mejorar la eficiencia energética y el aislamiento térmico, tanto en invierno como en verano.

Asimismo, se han reparado diversos elementos que estaban en mal estado, con el objetivo de ofrecer un entorno más confortable y seguro.

No obstante, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Salud, este lunes se registró un incidente en la planta 2, donde se derrumbó una parte del techo de un pasillo.

La revisión técnica que se hizo inmediatamente confirmó que solo resultó afectada esa zona concreta, pero como medida de precaución los pacientes alojados en las habitaciones más cercanas fueron trasladados sin demora, y se prevé que hoy serán trasladados el resto de los pacientes de la planta 2 a la planta 1B, recién reformada, lo que permitirá acometer la reparación y revisar exhaustivamente toda la zona afectada.

Se ha aprovechado esta circunstancia para iniciar una reforma integral de los techos de los pasillos y de las habitaciones de la planta 2, una intervención estructural necesaria con la que se garantizarán la seguridad y la modernización de las instalaciones. Las obras han comenzado hoy desmontando los techos y finalizarán, según se prevé, en un mes o un mes y una semana.

Por otro lado, desde el 30 de julio se está reformando íntegramente la cocina del Hospital, con un presupuesto de 147.000 euro, que se prevé que estará finalizada a mediados de septiembre. Con esta actuación se dispondrá de unas instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales y que garantizarán un servicio de alimentación óptimo para pacientes y profesionales.

La dirección del Hospital Joan March ha lamentado las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradece la comprensión y la colaboración de los pacientes y sus familiares y de los profesionales.