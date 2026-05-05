Finalizan las actuaciones de limpieza y mejora del zaguán del Ayuntamiento de Palma

Entrada del Ayuntamiento de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las actuaciones de limpieza y mejora del zaguán de Cort, ejecutadas en dos fases y con un presupuesto total de 316.000 euros.

La intervención, ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, ha permitido poner en valor este espacio emblemático, avanzando en la conservación y mejora de los edificios municipales.

En concreto, los trabajos han incluido la limpieza de los muros de piedra mediante técnicas de aire a presión y aspiración controlada, la limpieza y tratamiento con aceites naturales de los artesonados y paramentos de madera del lucernario y del distribuidor de la segunda planta, la sustitución del pavimento en la zona de mayordomía, y el macizado del tragaluz en este mismo ámbito.

Asimismo, se ha restaurado la carpintería y los acabados exteriores de madera, y se ha llevado a cabo la limpieza y reposición de los vidrios del lucernario. También se han retirado cables y canaletas, integrándolas de forma más adecuada en el entorno del edificio.

La actuación también ha permitido ordenar y despejar el espacio bajo la escalera mediante la eliminación de dos habitáculos, contribuyendo a una mayor amplitud visual y a la mejora de la percepción del conjunto arquitectónico.