Finalizan los convenios para usar el transporte público de Palma ante la entrada en vigor de la tarjeta única

Archivo - Tarjeta ciudadana de Palma, recurso - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la finalziación de la vigencia de los convenios intermunicipales para el uso de la tarjeta ciudadana, que permitía a los residentes en otras localidades usar los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), ante la entrada en vigor de la nueva tarjeta única.

Es uno de los asuntos que se ha aprobado en la Junta de Gobierno de este miércoles y de los que la portavoz del equipo de gobierno, Mercedes Celeste, ha dado cuenta en una rueda de prensa.

La decisión de finalizar todos estos convenios, ha argumentado, se debe a la implantación desde el pasado 1 de octubre de la nueva tarjeta única, que permite utilizar toda la red de transporte público de Mallorca.

"Atendiendo a que la tarjeta ciudadana dejará de ser válida, era necesario que los convenios con los diferentes municipios que la usaban se interrumpieran", ha explicado. La medida, ha detallado, se hará efectiva a partir del próximo 1 de abril.