Finalizan las obras del depósito de agua potable de Costa d'en Blanes tras una inversión de 1,4 millones de euros

Finalizan las obras del depósito de agua potable de Costa d'en Blanes. - GOIB

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha finalizado las obras de rehabilitación del depósito de agua potable de Costa d'en Blanes, que han supuesto una inversión de 1,4 millones de euros.

Según ha informado este viernes la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua en un comunicado, los trabajos, ejecutados por la Agencia Balear del Agua y la Calidad Ambiental (Abacua), han consistido en una rehabilitación integral del depósito, que ahora cuenta con una capacidad de 21.800 metros cúbicos y está dividido en dos compartimentos, lo que permite mantener el servicio durante las tareas de mantenimiento.

Entre las principales intervenciones realizadas destacan la reparación estructural del hormigón deteriorado y de las armaduras corroídas, el refuerzo de elementos mediante fibra de carbono, la impermeabilización avanzada con poliurea pura proyectada y la mejora de la cubierta para garantizar la estanqueidad y durabilidad de la instalación.

Los trabajos se han ejecutado de forma secuencial por compartimentos, lo que ha permitido mantener operativo el depósito durante todo el proceso.

Asimismo, se han realizado mejoras de seguridad, con la actualización de accesos y la instalación de barandillas de protección, además de una limpieza exhaustiva del interior del depósito para asegurar condiciones óptimas de funcionamiento.

La actuación ha incluido también reparaciones puntuales en muros y pilares, así como tratamientos específicos de protección de las armaduras para incrementar la vida útil de la infraestructura.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado este viernes, junto con el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, las obras finalizadas, donde ha subrayado que "el Govern está priorizando inversiones que refuercen la garantía de suministro y la resiliencia del sistema hídrico".