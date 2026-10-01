Finalizan las obras de mejora en parques y calles de Son Ximelis y Son Roca - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha finalizado las obras de mejora en diferentes espacios públicos de los barrios de Son Ximelis y Son Roca por un importe global de más de 600.000 euros y en el marco del Plan Renove.

El objetivo ha sido mejorar los espacios públicos y los equipamientos municipales, con actuaciones en materia de accesibilidad, calles, alumbrado, zonas infantiles y espacios destinados al deporte y la convivencia.

Así lo ha destacado la regidora de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, tras visitar este jueves la zona junto con el coordinador general del área, Juanjo Lemm, y representantes de la Asociación de Vecinos de Son Roca.

Una de las principales líneas de actuación, ha indicado Cort en una nota de prensa posterior, ha sido la mejora y ampliación de las zonas de juegos infantiles, con el objetivo de ofrecer espacios más amplios, accesibles y adaptados a las necesidades de los niños y las familias.

En el parque de Son Ximelis se ha ampliado en 185 metros cuadrados (m2) la zona de juegos infantiles y se han incorporado un castillo de juegos, un parque infantil de baja altura con paneles de aprendizaje, dos muelles inclusivos y un muro de pizarra.

Por su parte, en el parque de Cap Enderrocat se ha ampliado en 100 m2 el área infantil. El espacio cuenta ahora con un castillo de juegos accesible, un muelle accesible, un balancín adaptado para personas con movilidad reducida, dos columpios dobles con asientos accesibles y convencionales, un elemento giratorio y una casita de juegos con tobogán.

Asimismo, las intervenciones en ambos parques se han completado con nuevas plantaciones y arbolado y, en el caso de Cap Enderrocat, con cartelería.

A estas actuaciones se suman las mejoras destinadas a ampliar las opciones para la práctica deportiva y la actividad física al aire libre.

Para ello, en el entorno del 'Casal de Barri' se han instalado juegos biosaludables y una zona de calistenia, creando un nuevo espacio para realizar ejercicio físico al aire libre.

Además, como actuación más reciente, se han creado tres pistas de petanca en la plaza de Son Ximelis, incorporando un nuevo espacio para el deporte, el ocio y la convivencia vecinal y dando respuesta a una reivindicación trasladada por los vecinos.

El conjunto de actuaciones se completa con diversas intervenciones destinadas a mejorar las calles, la accesibilidad y los equipamientos públicos de Son Roca y Son Ximelis.

En concreto, en la calle Cap Enderrocat se han realizado trabajos de mejora de la accesibilidad, la red de drenaje y el asfaltado, y se han mejorado también algunos de los accesos al 'Casal de Barri'.

Asimismo, se ha renovado a tecnología LED el alumbrado de algunas calles, mejorando la eficiencia de las instalaciones y las condiciones de iluminación de la zona.

La regidora ha destacado que el conjunto de actuaciones ejecutadas "responde a necesidades y peticiones planteadas por los vecinos, y permite seguir mejorando los espacios públicos y equipamientos de la zona, con especial atención a la accesibilidad, el juego, el deporte y la convivencia vecinal".