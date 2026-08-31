Finalizan las obras de mejora de la red de agua potable en Son Curt y Sa Coma, en Andratx

Archivo - Imagen de la localidad de Sa Coma. - AYUNTAMIENTO DE ANDRATX - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha finalizado las obras de sustitución y mejora de la red municipal de agua potables en las zonas de Sa Coma y Son Curt tras invertir casi 477.000 euros.

El Consistorio ha señalado este lunes en un comunicado que los trabajos han permitido renovar y modernizar una parte de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable.

La actuación ha incluido la instalación de nuevas tuberías, la renovación de válvulas y otros elementos de la red, la mejora y actualización de las acometidas domiciliarias. Estas intervenciones permitirán reducir posibles pérdidas de agua, prevenir averías y optimizar el funcionamiento de la red municipal.

Una vez finalizados los trabajos en las infraestructuras subterráneas, también se ha repuesto el pavimento y se han asfaltado las zonas afectadas por las obras.

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha destacado la importancia de esta actuación y ha señalado que "la renovación de la red de agua potable supone una mejora significativa" de las infraestructuras municipales.

"Somos conscientes de que el agua es un recurso esencial y limitado, y por ello debemos seguir avanzando en la renovación y mejora de nuestras infraestructuras, al mismo tiempo que fomentamos una mayor concienciación sobre el uso responsable del agua y la sostenibilidad", ha concluido Gonzalvo.