Finalizan las obras en los pasajes de conexión de la calle Mar Jónica de la Playa de Palma

Finalizan las obras de los pasajes de conexión de la calle Mar Jónica de la Playa de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma a finalizado las obras de reforma del espacio libre público y de los pasajes de conexión con la calle Mar Jónica de la Playa de Palma.

Los trabajos, que han contado con un presupuesto de 410.446 euros, se han desarrollado en el espacio libre público situado entre las calles Mar Jónica y Mar d'Aral.

La actuación, según ha informado el Consistorio en un comunicado, ha estado enfocada en tratar de mejorar la accesibilidad, la seguridad y las condiciones de uso de este espacio público.

Ha incluido la reparación y mejora del pavimento existente, tanto en la zona verde como en los pasajes de conexión; la renovación de la canalización del alumbrado público; la creación de una nueva red de drenaje, y la instalación de una nueva zona de juegos.

Forma parte de las actuaciones municipales para la mejora y modernización de la Playa de Palma y se integra en el Plan Global de Actuación de la zona.