Finalizan las obras de reforma de la plaza Inmaculada de Establiments

Obras en la parroquia de la plaza de Inmaculada en Establiments. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de rehabilitación integral de la plaza de la Inmaculada, en Establiments, han finalizado tras una inversión de 171.000 euros que ha permitido mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad urbana de este espacio.

El Ayuntamiento de Palma ha señalado en un comunicado que los trabajos han incluido la renovación integral del pavimento de la plaza, de las aceras situadas junto al centro cultural y la parroquia, así como distintas actuaciones en las calles de Madre Alberta y Esporles.

Entre las mejoras realizadas destaca la construcción de un paso peatonal elevado en el acceso desde la calle Madre Alberta y la creación de una plataforma única para favorecer la movilidad peatonal y mejorar la accesibilidad en todo el entorno.

Durante las obras, también se han renovado los peldaños de la escalera de acceso al centro cultural, se han repartido e instalado nuevas barandillas, se han creado alcorques para la plantación de nuevo arbolado y se han reparado muros situados entre la parroquia y el centro cultural.

La actuación ha permitido mejorar las infraestructuras de la zona, con el soterramiento de la línea eléctrica de la calle Madre Alberta, la renovación de la red de drenaje para evitar acumulaciones de agua y distintas actuaciones sobre la red de pluviales.

PLAN RENOVE

Las obras de la plaza se enmarcan en el Plan Renove de Establiments para mejorar de forma progresiva los espacios públicos, las infraestructuras y los equipamientos del barrio.

Cort ha invertido hasta este momento algo más de 1,1 millones de euros a través de este plan en diferentes actuaciones en el barrio, como la renovación de casi 400 puntos de alumbrado público o mejoras en el Colegio de Educación Infancil y Primaria y en el 'casal' de barrio.

El plan también ha renovado aceras y asfaltado de diversas calles a través de mejoras en el pavimento y la accesibilidad en la plaza del Rutló.

El Ayuntamiento, además, prevé convertir la antigua biblioteca del barrio en la futura Casa de la Vila de Establiments. El proyecto, ya aprobado, contará con un presupuesto de 330.000 euros y contempla la rehabilitación integral del inmueble y la redistribución de sus espacios interiores para adaptarlos a sus nuevos usos.