Fira B! 2025 Palma: artes escénicas, programación y horarios

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de Fira B! comenzará este jueves con la disciplina de artes escénicas y entre el jueves y el domingo se presentarán una treintena de espectáculos de una gran variedad de géneros, que incluyen la danza, el circo o nuevos formatos, pasando por el teatro de texto, las instalaciones y los espectáculos de calle y pasacalles.

El acto inaugural de Fira B! Arts Escèniques 2025 tendrá lugar en el Teatre Principal de Palma, el jueves a las 21.30 horas, con la obra 'Els darrers sis dies', de la dramaturga mallorquina Marta Barceló, pieza que obtuvo la ayuda de creación de esta institución.

Antes de esta representación, a las 21.00 horas, dentro del acto de inauguración de este año, se hará la ceremonia de entrega del premio COFAE, que este año corresponde a La Red Española de Teatros, Autitorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, la cual este año celebra 25 años, y Fira B! forma parte de ambas entidades.

En cuatro días de programación se podrán ver 21 obras de producciones escénicas de Baleares y nueve piezas de fuera, procedentes de Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia. Entre las propuestas de Baleares está la presencia de Ibiza, con las compañías Martín Melinsky e Inés Sarmiento, que presentarán Únic y Hereva, respectivamente, y de Menorca, con Xàfec Teatre, que presentará El covard.

Las representaciones de este año se podrán disfrutar en diferentes lugares escénicos y emblemáticos de Palma, como son el Teatro Municipal Maruja Alfaro; Espai el Tub; plaza Major; Teatre Principal de Palma; Es Baluard; Teatro Municipal Xesc Forteza; Can n'Alcover Espai de Cultura; Espai Ànima, y la plaza de Miquel Maura.

Además de las producciones escénicas baleares, Fira B! contiene un programa de intercambio con otros países y este año, como países invitados se recibirán representantes del Polis Festival de Italia y de Zona B de Suiza.

Por un lado, desde Italia se podrá disfrutar del espectáculo 'On the difficulty of telling the truth', una performance basada en un ensayo literario y político escrito por Bertolt Brecht. De Suiza llega la propuesta 'Elements', una pieza escénica que combina diferentes disciplinas como el movimiento acrobático, la música en directo y el vídeo, entre otros, y 'Frankenstein, autoritratto d'autrice', un espectáculo híbrido entre música y artes escénicas.

Además, en esta edición también se ha programado un espectáculo de Andorra que forma parte del catálogo de la Xarxa Alcover: NUA, una pieza de teatro inmersivo dirigida al público joven.

Como acto de clausura, se presentará el estreno en Baleares de la última creación de la compañía de danza Miquel Barcelona, Orgia. La representación tendrá lugar el domingo, 5 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro Municipal Xesc Forteza.

La décima edición de Fira B!, como en otras ediciones, combinará la programación artística y las Jornadas Profesionales dedicadas al sector. Las Jornadas Profesionales de Fira B! Arts Escéniques 2025 tendrán lugar en el Teatro Municipal Maruja Alfaro con un programa de mesas redondas, presentaciones, talleres y encuentros, destinadas al sector de las artes escénicas de Baleares.

Fira B!, según ha informado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, es un escaparate del talento balear que conecta con profesionales y públicos de todo el mundo: teatro, danza y performance que sitúan a la comunidad en el mapa internacional.

El programa completo de Fira B! 2025 se puede encontrar en la página web de Fira B!: www.firab.org.