La Fira B! arranca con cuatro días de teatro, danza, circo y nuevos lenguajes escénicos

Presentación de la Fira B! - CAIB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fira B! Artes Escénicas arranca este miércoles su decimoprimera edición con cuatro días de programación --hasta el 3 de octubre-- dedicados al teatro, la danza, el circo y los nuevos lenguajes escénicos y con más de 30 propuestas artísticas.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha indicado en un comunicado que esta edición reivindica la cultura como un ecosistema compartido y sitúa en el centro a los artistas, los creadores, los profesionales y los espectadores, bajo el concepto 'Fira B! Dos disciplinas. Un mismo paisaje cultural'.

La feria busca impulsar la creación de Baleares, favorecer la circulación de los proyectos y generar nuevas oportunidades de colaboración e internacionalización.

La programación comienza en el Teatro Municipal Maruja Alfaro con 'L'amor, la set', de Pau Pascual, Maria Adrover y Juanjo Montserrat, y 'Sacrificció', de Jatovital, propuesta ganadora del certamen Art Jove 2025.

La inauguración será en la 'sala gran' del Teatre Principal de Palma, donde se podrá ver 'L'arquitecte', de Produccions de Ferro. La creación de esta obra ha recibido el apoyo del Institut d'Estudis Baleàrics. Mientras, en Ca n'Oleo se presentará 'Cròniques d'un mig estiu', de La Fornal d'Espectacles.

Este jueves, el Maruja Alfaro acogerá el Tast Emergent, con 'Danzscape: el cabaret', de Àgueda Morey; 'Això no és un cabaret sobre la nostra pobresa', de Las Reinas del Baile, y 'Ramat', de Oasi Teatre, de Eivissa. Este mismo teatro presentará además 'Adsurbe', de la compañía francesa OUPS Dance Company.

La programación continuará en el Teatre Principal, con 'Cyrano', y en el Teatro Municipal Xesc Forteza, con 'Tres tristos traumes', de la compañía valenciana Col·lectiu Intermitent. La jornada se completará con 'Conhort', de Hotel Iocandi, en la plaza del mismo teatro.

El viernes, Es Baluard concentrará gran parte de las propuestas de danza y nuevos lenguajes. Los espacios exteriores y el Aljub acogerán 'Kea', de DAB Dantza; 'Skai is ful', de Hermanas Picohueso; 'Basandere', de NODE, y 'Fear:less', de la compañía alemana Silke Z. Resistdance, dentro del intercambio con el festival internacional Sharing Across Borders.

El programa del viernes incluirá también 'Los muchísimos', de Cia. Mariantònia Oliver --cuya creación ha recibido el apoyo del Institut d'Estudis Baleàrics--, en el Xesc Forteza; 'Bachata', de Ovnipresents, en el Teatre Principal, y 'Sa varietat en sa locura', de Iguana Teatre, en el Teatro del Mar.

El sábado será el último día de la Fira B! y Es Baluard volverá a ser uno de los principales espacios de la feria con propuestas como 'Cuerpo arquitectónico' de Cia. Vértice de Formentera; 'Solo', de Borja Bordonabe; 'Zoller', de Sa Vorera des Tassó; 'Negro luz (work in progress)', de Raquel Klein, y 'Públic', de Fil d'Arena.

La jornada incluirá también 'IO', de Marc Filigrana, en la plaza de la Porta de Santa Catalina. Además, en el Maruja Alfaro se espera 'Cinestèsia', de Lost in Translation. También en el Teatre Principal continuará la programación con 'Paraules delicades', de Minúcia Teatre. Finalmente el Xesc Forteza recibirá 'Nus', de Maya Triay y Mariona Jaume.

La clausura escénica contará con 'Retaule en dues parts', de Magdalena Garzón, en la basílica de Sant Francesc, y 'Act 3: LOVE', de Acts of liberation, en ses Voltes. La fiesta de clausura tendrá lugar en el Aljub de Es Baluard, con la actuación de Gye DJ Set.

FOCO EN EL PAÍS VASCO Y PRESENCIA INTERNACIONAL

Uno de los ejes destacados de la programación es el foco dedicado al País Vasco, fruto del intercambio con Labo XL, festival de nuevos espacios y lenguajes escénicos de San Sebastián.

Este acuerdo permitirá presentar en Es Baluard 'KEA', 'Basandere' y 'SOLO', tres propuestas de danza contemporánea que reforzarán los vínculos entre creadores y estructuras de Baleares y País Vasco.

La programación internacional de esta edición contará también con la participación de la francesa OUPS Dance Company y de la compañía alemana Silke Z. Resistdance.

CREACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

La actividad artística irá acompañada de un amplio programa profesional. Las jornadas profesionales de Fira B! reunirán a profesionales y representantes del sector para abordar cuestiones relacionadas con la creación, la circulación y la internacionalización de las artes escénicas.

El programa incluye encuentros con asociaciones del sector de Baleares, además de talleres, presentaciones de festivales y mercados y diferentes espacios destinados al intercambio y a la generación de nuevas conexiones profesionales.

La apuesta por la internacionalización es uno de los ejes principales de Fira B!, que trabaja para facilitar que los proyectos y artistas de las Islas puedan establecer nuevas conexiones y ampliar su circulación fuera del territorio.

Durante tres días, Palma reunirá a dramaturgos, compañías, productores y programadores nacionales e internacionales para fomentar la cooperación cultural, la internacionalización y el fortalecimiento del tejido escénico.

El director del Institut d'Estudis Baleàrics, Ignacio Flores, inaugura una edición marcada por alianzas estratégicas con el Institut Ramon Llull, las redes Mediterranean Pass y Xarxa Alcover, y la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública.

Según el comunicado, uno de los momentos más relevantes de las jornadas tendrá lugar el viernes 2 de octubre con la presentación oficial del catálogo de espectáculos seleccionados para la edición de Danza a Escena 2027.

'NETWORKING' E INCLUSIÓN

El programa de las jornadas se abrirá con las líneas de apoyo e internacionalización del Institut Ramon Llull en Francia y Alemania, el balance de la red mediterránea de danza Mediterranean Pass y el nuevo catálogo de la Xarxa Alcover, Paraula compartida.

Asimismo, se abordará la inclusión social mediante el proyecto de mediación artística para personas mayores 'A què sonen els boscos', y se ofrecerán espacios de 'speed meetings' (reuniones rápidas), la presentación del catálogo de la patronal Illescena e información sobre financiación de la Euroregión Pirineos Mediterránea.