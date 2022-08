Fira B! ofrecerá un 30% más de conciertos y actuaciones para promocionar las creaciones de artistas baleares

PALMA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fira B! se celebrará entre el 27 de septiembre y el 2 de octubre en Palma con 48 conciertos y 25 actuaciones de artes escénicas, un 30% más que en 2021, para mostrar y promocionar las últimas y más representativas creaciones de los artistas de Baleares.

Así lo ha anunciado, este miércoles, el conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, Miquel Company, y el director gerente del Instituto de Estudios Baleáricos (IEB), Pere Malondra, que han presentado la programación de la Fira B!, según ha indicado la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura en una nota de prensa.

El conseller Miquel Company ha destacado el compromiso de Fira B! para que en la programación exista representación de todas las islas. "La feria cohesiona, aparte del sector cultural y profesional, también el territorial", ha dicho. "El aumento de actuaciones y unas jornadas profesionales muy sólidas constatan la apuesta de este Govern por la proyección del sector cultural de Baleares con el escaparate que supone Fira B!", ha añadido.

Company ha subrayado que en esta edición se separan las categorías, de forma que la feria dedicará tres días a la música y cuatro a las artes escénicas. Los días 27, 28 y 29 de septiembre se celebrarán las jornadas profesionales y las actuaciones de música, mientras que los días 29 y 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre tendrán lugar las jornadas profesionales y las actuaciones de los espectáculos de artes escénicas.

La programación musical alcanzará diferentes estilos como pop, rock, indie, jazz, electrónica, clásica, músicas del mundo y contemporánea. Las actuaciones se llevarán a cabo en Ses Voltes, el Museo de Mallorca, el Teatro Xesc Forteza, el Teatro Mar i Terra y el Teatro Municipal Catalina Valls, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca.

El martes, día 27 de septiembre, la música concentrará buena parte de la programación con contenidos de música tradicional y del mundo, por una parte, y clásica y contemporánea por la otra. El miércoles, día 28 de septiembre, y jueves, 29 de septiembre, el jazz y el pop serán protagonistas.

En cuanto a la programación de artes escénicas, Fira B! contará con espectáculos de teatro de texto, danza, circo, nuevos lenguajes, teatro físico y teatro de calle. Las actuaciones se llevarán a cabo en el Teatro Xesc Forteza, el Teatro Catalina Valls, el Teatro Mar i Terra, el Teatro Principal, el Teatro Sans, Espai el Tub, Teatro del Mar y la Plaza Mayor.

Malondra ha recordado que Fira B! es también un espacio de encuentro para profesionales para fomentar la promoción exterior de los artistas de las Islas. "Las jornadas profesionales permitirán a toda la comunidad artística presentar sus proyectos a los programadores y profesionales locales y foráneos, así como establecer sinergias y colaboraciones con otros artistas", ha asegurado Malondra.

Estas jornadas profesionales incluyen actos en modalidad presencial y también 'on line', con el objetivo de "abrir un espacio de discusión interesante y provechoso que contribuya a la educación de los artistas, y que trate temas útiles para los promotores a la hora de organizar festivales".

Las jornadas profesionales de música se llevarán a cabo en el Teatro Mar i Terra, e incluirán mesas redondas sobre sostenibilidad ecológica y económica, economía circular, igualdad de género y música, entre otros, con talleres relacionados con los temas tratados y presentaciones, todo esto llevado a cabo por profesionales y expertos de la industria musical e intercalando algunos 'showcases'.

Las jornadas profesionales de artes escénicas se llevarán a cabo en la Fundación Pilar y Joan Miró de Palma y contarán con un encuentro entre traductores y dramaturgos, un taller impartido por COFAE, mesas redondas sobre sostenibilidad, residencias artísticas y teatrales, así como varias presentaciones audiovisuales (sesiones de 'pitching') y algunas actuaciones intercaladas, entre otros.

La otra novedad de esta edición de Fira B! es la sostenibilidad como eje vertebrador de las jornadas profesionales, tanto de música como de artes escénicas. La Conselleria ha destacado en este sentido que las jornadas incluyen el Espai 17, proyecto desarrollado conjuntamente con Débora Marqués y Virgínia Seguí del Ayuntamiento de Sant Lluís a partir de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para trabajar la aplicación más eficiente de estos objetivos en el ámbito cultural, de forma que en todo momento se tengan presentes los ODS como punto de referencia de los encuentros.

La inauguración también tendrá presente el concepto de la sostenibilidad con la propuesta del menorquín Marco Mezquida, que trabaja en la aplicación de criterios de sostenibilidad en sus producciones. Mezquida actuará el martes 27 de septiembre a las 22.00 horas en el Teatro Xesc Forteza.

Dentro del marco de Fira B! se celebrará también el congreso y la asamblea de la Plataforma Jazz España (PJE), la asociación que reúne los festivales de jazz más importantes del Estado. Además de aportar una quincena de programadores de jazz de toda España, PJE presentará la actuación de uno de los dos premios que ha concedido este año, el trío de la pianista Lucía Fumero.

Además, también actuarán los tres artistas baleares que contiene el Catálogo de PJE, la selección de las quince propuestas más relevantes del Estado de 2021, según los asociados: Pere Bujosa, Muriel Grossmann y Toni Vaquer.

En esta edición, el IEB continúa con el trabajo de intercambio con festivales nacionales y europeos. Entre estas colaboraciones, destacan las de la Fira de Tàrrega, el Mercat de Música Viva de Vic, TROVAM, Jazz I Am, Kultur LX (Luxemburgo), C/O Pop (Alemania), Wallonie-Bruxelles Musicas (Bélgica), Spike (Bulgaria), InJazz (Países Bajos) y Making the Music Business (Rumanía).

Por otro lado, Fira B! continúa apostando por el papel de la mujer en la cultura. En música, el 50% de las propuestas tienen presencia femenina y de estas una buena parte que son lideradas por mujeres. En artes escénicas, la presencia femenina está cerca del 60%, con algunas propuestas formadas íntegramente por mujeres.