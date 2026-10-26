La firma de hipotecas en Baleares cae un 21,8%

Archivo - La hipoteca fija supone el 63,95% de las nuevas firmas y gana casi 15 puntos desde 202, según Pisos.Com. - PISOS.COM - Archivo

PALMA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre viviendas en Baleares ha descendido un 21,8% en agosto respecto al mismo mes del año anterior empeorando su evolución interanual, hasta un total de 769 operaciones, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el mes anterior, las hipotecas firmadas retroceden en la comunidad, con una caída del 24,9%.

En Baleares se prestaron 281,84 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en agosto, un 15,15% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 17,3%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.087 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 390,14 millones de euros. De ellas, 56 fueron sobre fincas rústicas y 1.031 sobre urbanas.

De las 1.031 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en agosto en Baleares, 769 fueron sobre viviendas; 12 en solares y 250 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 7 y en 85 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 188 hipotecas con cambios en sus condiciones, 96 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 938 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 619 correspondieron a viviendas, 50 a fincas rústicas, 259 a urbanas y 10 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Extremadura (+41,81%), Navarra (+23,18%) y Comunitat Valenciana (+11,83%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron La Rioja seguida de Baleares y Madrid con caídas del 27,7%, 21,85% y 5,85%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Extremadura (+60,76%), Comunitat Valenciana (+28,98%) y Navarra (+27,11%). marcando los mejores registros, salvo en Madrid en donde se redujo un 3,73%, y Cantabria, con un 2,89% menos.