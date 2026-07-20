La firma de hipotecas mejora en Baleares pero continúa en tasas negativas con una caída del 19,6%

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PALMA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares en mayo ha caído un 19,6% respecto al mismo mes del año anterior (frente a una bajada del 0,09% a nivel nacional), hasta un total de 827 operaciones, aunque la tasa interanual mejora respecto a la anotada el mes anterior, con 4,36 puntos más, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 238,13 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en mayo, un 18,8% menos del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas bajó un 5%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.178 hipotecas en las Islas, con un desembolso de capital de 433,12 millones de euros. De ellas, 73 fueron sobre fincas rústicas y 1.105 sobre urbanas.

De las 1.105 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en mayo en Baleares, 827 fueron sobre viviendas; 15 en solares y 263 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 7 y en 14 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 161 hipotecas con cambios en sus condiciones, 140 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.211 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 804 correspondieron a viviendas, 85 a fincas rústicas, 297 a urbanas y 25 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por Comunidades Autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Navarra (+33,52%), Canarias (+16,52%) y Cataluña (+9,30%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Baleares seguida de Cantabria y Murcia con caídas del 19,55%, 17,91% y 13,25%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Canarias, Navarra y Cataluña con subidas respectivamente del 46,26%, 31,31% y del 21,94%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 17,21%, seguido de Murcia (-6,29%) y Aragón (-5,95%).