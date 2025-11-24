La fiscal del incendio mortal de Ibiza mantiene para la acusada la petición de prisión permanente revisable

La acusada (d), durante el juicio en la Audiencia Provincial. - EUROPA PRESS

PALMA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiscal del caso del incendio mortal de ses Païsses (Ibiza) ha mantenido este lunes la petición para la acusada de prisión permanente revisable argumentando que todos los indicios apuntan a la culpabilidad de la mujer.

En su informe final durante el juicio que encara su recta final en la Audiencia Provincial ha pedido al jurado un veredicto de culpabilidad insistiendo enlenzando hasta una veintena de indicios que, a su parecer, sitúan a la mujer como autora de un delito de incendio y asesinato.

El Ministerio Público se ha detenido especialmente en la multitud de grabaciones de las cámaras de seguridad que sitúan a la mujer en el recorrido desde su casa hasta el lugar de los hechos en la madrugada del 3 de agosto de 2023, así como la declaración de la propia acusada, "que ha intentado preparar una coartada".

"Tenemos muchos indicios y una explicación inverosímil, así que entendemos que la conclusión lógica es la culpabilidad", ha indicado.

Para la fiscal, está "clarísimo", que la acusada prendió fuego a un sofá y a unos cojines con "ánimo de matar" y consciente de la incapacidad de la víctima para defenderse.

Tras la lectura de los informes finales de las partes, el jurado recibirá este martes el objeto del veredicto y quedará incomunicado.

JUICIO CON JURADO

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba, una de las cuales murió, en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.