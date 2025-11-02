La Fiscalía solicita seis años de prisión para un joven acusado de patronear una patera hasta Mallorca

Archivo - El Palacio de Justicia, sede del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y la Audiencia Provincial, en la plaza Weyler de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma celebrará este martes (09.25 horas) la vista previa del juicio contra un joven acusado de patronear una patera hasta Mallorca.

La Fiscalía solicita que sea condenado a seis años de prisión como supuesto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Según recoge el fiscal en su escrito de acusación, los hechos se remontan al pasado 10 de junio, cuando una patera llegó a la playa de Llucmajor con 22 personas a bordo, una de ellas menor de edad.

La travesía la habían iniciado casi tres días antes desde una playa de Argelia a bordo de una embarcación que no cumplía con los estándares de seguridad marítima y que se quedó sin combustible cuando llevaban un día y medio de viaje, hasta que alcanzaron la costa mallorquina.

Siempre según el relato del representante del Ministerio Público, el procesado fue el encargado de manejar la embarcación a petición de una tercera persona no identificada. El viaje "fue organizado por personas asentadas en Argelia" --aunque no se especifican más detalles acerca de estas-- que cobraron entre 4.000 y 9.000 dólares a cada ocupante.