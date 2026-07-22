Un 'food truck' de comida asequible para alumnos de la UIB gana los Premios Jóvenes Emprendedores Universitarios. - CAIB

PALMA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Nomad's, ideado por un grupo de estudiantes de la Facultad de Turismo de la Universitat de les Illes Balears (UIB), ha ganado los Premios Jóvenes Emprendedores Universitarios (JEU) con una propuesta basada en un 'food truck' de comida rápida, variada y asequible para la comunidad universitaria.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, la iniciativa plantea una cocina sobre ruedas que cambia de ubicación cada semana dentro del campus para acercar el servicio a todas las facultades y facilitar el acceso tanto al alumnado como al personal de la UIB.

Los segundos premios han recaído en los proyectos 'Tour Vision', una empresa de inteligencia turística y asesoramiento estratégico para ayudar a las empresas del sector a adaptarse a los cambios del mercado, y 'Balink DMC', una empresa de gestión de destinos turísticos especializada en el segmento B2B premium y de lujo en Baleares.

Por su parte, el proyecto 'Farmify', una empresa emergente de agricultura urbana sostenible que ofrece kits de cultivo fáciles de utilizar, asequibles y sin plástico, ha recibido una mención especial.

Este ha sido el segundo curso en el que el alumnado de la Facultad de Turismo ha participado en el programa Ibemprènjove, impulsado en el marco de la Cátedra Ibemprèn y financiado por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía. Durante el curso, los estudiantes desarrollan un proyecto empresarial que posteriormente pueden presentar a los Premios JEU.

Estos galardones tienen como objetivo fomentar el emprendimiento universitario y reforzar competencias como el liderazgo, la comunicación, la motivación y el trabajo en equipo mediante el desarrollo de proyectos empresariales.

El primer premio está dotado con 1.000 euros, los segundos premios, con 500 euros cada uno y la mención especial, con 250 euros.