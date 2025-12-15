Formación Profesional: nuevo certificado profesional de 'pedra en sec' a partir del curso 2026-2027

Archivo - Muros de 'pedra en sec' en la Serra de Tramuntana. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades pondrá en marcha, a partir del curso 2026-2027, los nuevos estudios del certificado profesional de construcción de 'pedra en sec', una titulación oficial y única en España que responde a las demandas históricas del sector.

Según ha recordado la Conselleria este lunes en un comunicado, el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada la creación de esta nueva titulación, después de que la Dirección General de Formación Profesional y Ordenación Educativa solicitara, en enero de 2024, la inclusión de 'mestre marger' en el catálogo nacional de estándares de competencias profesionales del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

El conseller del ramo, Antoni Vera, y la directora general, Maria Isabel Salas, se han reunido este lunes con representantes del Gremi de Margers, Lluc Mir, su presidente, y Pep Fuentes para celebrar este avance. Durante el encuentro, han destacado que, tras un largo proceso, Baleares contarán con unos estudios reconocidos oficialmente que contribuirán a preservar un oficio tradicional y garantizar el relevo generacional.

Tal como se trasladó al Ministerio hace casi dos años, la Conselleria subraya la importancia de esta formación para evitar la pérdida de un saber artesanal que la Unesco declaró Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en noviembre de 2018.

Actualmente, el Gremi de Margers dispone de una cualificación profesional, pero con esta iniciativa se ha conseguido un grado C, que permite obtener el certificado profesional. Los estudios tendrán una duración de 600 horas y formarán a los alumnos en la técnica tradicional de la 'pedra en sec': construir y mantener estructuras sin aglomerantes, encajando cada piedra con precisión para crear edificaciones estables.

Tras la aprobación del Consejo de Ministros, el Gobierno publicará el acuerdo en el BOE. Paralelamente, la Conselleria iniciará conversaciones con los centros que imparten la familia profesional de Edificación y Obra Civil para incorporar este certificado a partir del próximo curso.