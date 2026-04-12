Formentera podrá elaborar su propio aceite a partir de octubre - CAIB

PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva almazara de la Cooperativa del Camp de Formentera permitirá a los productores de la isla transformar las aceitunas en aceite sin necesidad de trasladarlas a Eivissa.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha impulsado la puesta en marcha de esta almazara con una subvención de casi 370.000 euros.

Esta infraestructura es una reivindicación desde hace años del sector agrícola y de los productores locales y permitirá cerrar el círculo de la producción de aceite en Formentera, ha destacado la Conselleria en una nota de prensa.

Hasta ahora, los productores tenían que trasladar las aceitunas a Eivissa para su transformación, un proceso que encarecía los costes y podía afectar a la calidad final del producto.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha destacado en Formentera que esta infraestructura "supone un salto cualitativo muy importante" para el aceite de la isla, ya que permitirá controlar todo el proceso y garantizar su calidad.

En este sentido, ha subrayado que evitar el transporte de las aceitunas fuera de Formentera "repercutirá directamente en la calidad final del producto".

El conseller ha puesto en valor la colaboración entre el Govern y el Consell Insular de Formentera para hacer realidad este proyecto y ha subrayado que iniciativas como esta "dan seguridad a los productores, ayudan a reducir costes y permiten consolidar un producto con identidad propia y continuidad en el mercado".

Según la Conselleria, la almazara facilitará la continuidad de la producción de aceite de Formentera y contribuirá a consolidar su presencia en el mercado, reforzando al mismo tiempo su calidad.

El proyecto se enmarca en la estrategia de diversificación económica de la isla, con el objetivo de apoyar al sector primario, preservar el paisaje y poner en valor el territorio. Para Simonet, Formentera necesita infraestructuras como esta para garantizar el futuro del campo y reforzar su valor añadido.

Así lo ha subrayado el conseller durante la comida para el fomento del cooperativismo organizada por la Cooperativa del Campo de Formentera, en la que ha puesto en valor el papel de la cooperativa como "herramienta fundamental" para vertebrar el sector, facilitar la comercialización y generar valor añadido.

"Las cooperativas son mucho más que una estructura productiva: son espacios de cohesión, de resistencia y de oportunidad para el sector primario. En Formentera, esta función es aún más esencial", ha apuntado.

Desde la Conselleria han destacado la línea de apoyo continuado al sector primerio de Formentera a través de diferentes instrumentos, como las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), los programas Leader de desarrollo rural o las convocatorias específicas impulsadas por la Conselleria.

Estas líneas de ayuda tienen como objetivo compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, fomentar la modernización de las explotaciones, impulsar la incorporación de jóvenes agricultores y reforzar la sostenibilidad del modelo productivo.

"El compromiso del Govern con el sector primario de Formentera es firme, y pasa por adaptar las políticas públicas a su realidad, garantizando que los productores puedan seguir desarrollando su actividad con garantías", ha dicho.

Finalmente, Simonet ha reiterado la voluntad del Govern de seguir trabajando de la mano del sector para afrontar los retos presentes y futuros.