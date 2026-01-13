Formentera sugiere reducir de manera gradual la entrada de los vehículos más contaminantes

Archivo - Control Formentera eco - CONSELL DE FORMENTERA - Archivo

FORMENTERA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Formentera ha presentado una propuesta plurianual para la iniciativa 'formentera.eco' que plantea reducir de manera gradual la entrada de los vehículos más contaminantes y repartir la cuota de visitantes según criterios medioambientales.

Asimismo, la propuesta mantiene la cuota de vehículos de alquiler, reducida en un 16 por ciento de 2019 a 2023.

La propuesta presentada al Consell de Entidades propone una cuota específica para trabajadores no residentes.

El Consell de Formentera presentó este lunes al Consell de Entidades los informes técnicos en materia de movilidad sostenible que confirman la efectividad de las medidas impulsadas con el proyecto 'formentera.eco', que regula la entrada y circulación de vehículos en la isla.

Dichos resultados deben servir de base para definir una propuesta plurianual de regulación de la entrada y circulación de vehículos para el periodo 2026-2029.

En un comunicado, el Consell ha explicado que uno de los documentos clave es el análisis de los distintivos medioambientales de los vehículos que han accedido a Formentera esta temporada.

El estudio analiza 41.756 vehículos con matrícula válida, un 74,32 por ciento de los cuales corresponden a no residentes, lo que confirma que la mayor parte de la presión viaria está vinculada a la movilidad turística.

Así, se han registrado 31.032 vehículos de no residentes frente a los 10.740 de residentes.

Las conclusiones muestran que Formentera presenta un parque móvil más sostenible que la media estatal puesto que los vehículos con distintivo O y ECO duplican la media española.

Además, los vehículos con etiqueta ambiental superan el 94 por ciento del total, más de 20 puntos por encima de la media nacional.

Los vehículos sin etiqueta representan un 5,89 por ciento, muy por debajo de los datos en el resto del país.

En cuanto al plan de aforo realizado durante la semana de máxima afluencia turística de agosto de 2025, los datos confirman una reducción global del tráfico respecto a años anteriores, con un 6 por ciento menos en comparación de 2019, aunque se detectan subidas significativas en el tramo de la Savina a Illetes y entre es Pujols e Illetes.

Desde el Consell han afirmado que "la capacidad de Formentera no es una opinión; es una restricción física. La red viaria no puede crecer, pero la demanda sí". El Consell de Entidades deberá así votar dos opciones sobre movilidad en la sesión del 19 de enero.