La FSE reitera su rechazo a cualquier actuación en el aeropuerto que implique más pasajeros

EIVISSA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) ha reiterado este viernes su rechazo a cualquier actuación que implique un incremento de la capacidad operativa del aeropuerto de Eivissa y un aumento en el tráfico aéreo y el número de pasajeros.

En un comunicado, los socialistas han celebrado que la ciudadanía se movilice este domingo para defender "otro modelo de isla" y han asegurado estar al lado de las personas que reclaman poner límites al crecimiento y proteger el territorio.

La FSE ha reclamado un aeropuerto más seguro y accesible, pero no una infraestructura ampliada para continuar incrementando la presión turística.

La formación se ha referido al acuerdo adoptado en junio en la Comisión Mixta de Insularidad en el Congreso y el Senado, recordando que establece un criterio claro para la futura planificación del aeropuerto centrado en mejorar las infraestructuras y los servicios sin utilizar estas inversiones como instrumento para incrementar la capacidad de crecimiento turístico de la isla.

También ha considerado que el debate sobre la masificación no se puede limitar a las inversiones aeroportuarias, sino que "es mucho más amplio". "La isla no puede seguir basando su economía en un crecimiento cuantitativo ilimitado sin tener en cuenta las consecuencias sobre la vivienda, la movilidad o los recursos hídricos", han afirmado.

Por ello, el PSOE ha considerado que el Govern, el Consell y los ayuntamientos "deben asumir su responsabilidad y actuar en consecuencia".