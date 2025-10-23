El fuerte viento provoca la caída de una farola sobre motocicletas estacionadas en Ibiza

IBIZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes rachas de viento registradas en la ciudad de Ibiza han provocado la caída de una farola sobre motocicletas estacionadas en la avenida Ocho de Agosto, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Además, se ha registrado la caída de una higuera de grandes dimensiones en el CEIP Portal Nou. Los operarios de Jardines han actuado para retirar el árbol y garantizar la seguridad en la zona.

Desde el Ayuntamiento de Ibiza han recordado que la Dirección General de Emergencias e Interior ha declarado el IG0 por fuertes vientos y fenómenos costeros en las Pitiusas.

El Ayuntamiento ha recomendado extremar la precaución ante la previsión de fuertes vientos.