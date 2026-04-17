La Fundació Sa Nostra presenta la segunda edición del ciclo 'Menorca en Sons'

MENORCA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Sa Nostra impulsa la segunda edición de 'Menorca en Sons', un ciclo musical que contará con cuatro conciertos entre el 25 de abril y el 24 de mayo con el objetivo de acercar la música clásica a diferentes municipios de la isla y reforzar el vínculo entre cultura, territorio y patrimonio.

En esta línea, han destacado que cada actuación tendrá lugar en un espacio emblemático de la isla, convirtiendo estos escenarios en puntos de encuentro entre la música y el patrimonio arquitectónico menorquín.

Desde la Fundación han explicado que la programación apuesta por formaciones e intérpretes de gran calidad artística, con repertorios que recorren diferentes estilos y periodos de la música clásica y de cámara. Su presidente, Gabriel Lladó, ha destacado que con Menorca en Sons se pretende seguir reforzando su compromiso con la cultura y el territorio, "apostando por proyectos que conecten la música con los espacios patrimoniales de Menorca y que acerquen propuestas de calidad a toda la ciudadanía".

En concreto, los conciertos previstos en esta segunda edición del ciclo serán a cargo de Kaleidos Trio, en Maó el 25 de abril; Dabraccio Quartet, en Ciutadella el 11 de mayo; Maria Camps y Ulyana Popovich, en Alaior el 17 de mayo, y el cuarteto de cuerda de la Orquestra de Cambra Illa de Menorca, en Es Mercadal el 24 de mayo.