La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia celebra en Ibiza unas jornadas de trabajo - CAIB

IBIZA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal ha celebrado esta semana, por primera vez, unas jornadas de trabajo en Ibiza con el personal de la Fundación en Mallorca.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, es la primera vez que los equipos completos de Mallorca de gerencia, las direcciones de los centros, las áreas de gestión, económica, de infraestructuras, recursos humanos, curatela y Prevención de riesgos laborales, se desplazaba a Ibiza para conocer los recursos de la Fundación y los tres centros: Can Raspalls, Can Blai y Sa Serra.

"Muchos trabajadores de la Fundación en Mallorca no habían estado en Ibiza", ha dicho la gerente de la Fundación, Sira Fiz.

Con estas jornadas de trabajo, "estos trabajadores han podido visitar y conocer de primera mano cuáles son las necesidades de los recursos del ente en la isla de Ibiza, donde trabaja prácticamente la mitad de la plantilla, y contribuir a mejorar la atención de los usuarios", ha señalado.

Durante las jornadas, se analizaron aspectos como las inversiones prioritarias en centros, la mejora de los procesos de gestión y contratación, la formación en Prevención de riesgos laborales, establecer reuniones periódicas de Atención centrada en la persona, la revisión de los planes de atención libre de sujeciones y los nuevos planes de emergencia ante fenómenos meteorológicos adversos en las residencias.

"Este es un punto importante de cara a estar preparados ante los efectos de borrascas como las que ha habido en los últimos meses", ha dicho Fiz.