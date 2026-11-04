La Fundación Bit Explora Vías De Colaboración Internacional Con Representantes Consulares - CAIB

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit se ha reunido con representantes consulares de Eslovaquia, Francia y Malta para tratar de abrir vías de colaboración internacional.

El encuentro, que ha tenido lugar este miércoles en el Parc Bit, ha servido para intercambiar impresiones sobre las posibilidades de colaboración internacional en los ámbitos de la innovación, la tecnología y el emprendimiento.

Uno de los aspectos que se han abordado, según ha indicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, ha sido el potencial de los 'hubs' internacionales presentes en Baleares como puente entre las comunidades extranjeras y el ecosistema innovador balear.

Esta conexión permitiría fomentar las relaciones, generar oportunidades de colaboración y facilitar el intercambio de conocimiento y experiencias entre empresas, emprendedores y profesionales de diferentes países.

Esta línea de actuación se alinea con el Plan de Atracción de Empresas y Talento en el ParcBit, reforzando la dimensión internacional del ecosistema de innovación del archipiélago y fomentando nuevas sinergias y oportunidades de cooperación.

En esta misma línea, el Cuerpo Consular de Baleares también impulsa iniciativas para fortalecer los vínculos entre la comunidad empresarial internacional y las instituciones de las islas.

Un ejemplo de ello es la segunda edición del encuentro empresarial internacional celebrada recientemente en Mallorca, que reunió cerca de 300 empresarios de más de veinte países con el objetivo de fomentar las oportunidades de negocio, la cooperación empresarial y el intercambio entre profesionales de diferentes nacionalidades y el tejido institucional y empresarial balear.

El vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González, y la jefa del Área de I+D+i y Comunicación, Inmaculada Salamanca, han sido los encargados de recibir a Andrea Sisoláková, cónsul honoraria de la República Eslovaca; Michel Magnier, decano del cuerpo consular de Francia, y Pau Collado, cónsul honorario de Malta.