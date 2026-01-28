La Fundación Bit refuerza su colaboración con el Málaga TechPark para intercambiar buenas prácticas

Reunión entre responsables la Fundación Bit y el Málaga TechPark - CAIB

PALMA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bit ha reforzado la colaboración con el Málaga TechPark para intercambiar experiencias sobre aspectos prácticos derivados del día a día en materia de innovación, visibilidad, gestión e infraestructuras de ambos parques tecnológicos.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, coincidiendo con la presentación del Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento en el ParcBit, que el Govern presentó el pasado lunes, la Fundación Bit se reunió con el presidente de la Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE) y director del Málaga TechPark, Felipe Romera.

Precisamente el ParcBit acogió el lunes la reunión entre la Fundación Bit, empresa gestora del ParcBit, y Romera, en el marco del hermanamiento entre los dos parques, con el objetivo de reforzar la cooperación y compartir buenas prácticas.

En el encuentro también se analizaron procesos de transferencia de conocimiento, mecanismos para potenciar la visibilidad y reconocimiento de los parques, así como metodologías para fomentar la colaboración empresarial y la difusión de proyectos de I+D+i. Por otro lado, en cuanto a infraestructuras y gestión, se examinaron las prácticas operativas y los puntos en común, comparando estrategias para optimizar la explotación de los servicios, mejorar la eficiencia del mantenimiento y asegurar la sostenibilidad y la calidad de las instalaciones de los parques.

Con esta colaboración, el ParcBit refuerza su estrategia de conexión con ecosistemas líderes, fomentando el intercambio de experiencias y la cooperación entre entidades gestoras, así como la atracción de nuevos proyectos de alto impacto.

Este convenio, firmado en mayo de 2025, tiene una duración inicial de dos años, prorrogable, y se enmarca en el Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento en el ParcBit, que tiene el objetivo de posicionar el ParcBit como el hub de referencia en la comunidad.