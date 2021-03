Fundación 'la Caixa' y 'Caixabank' apoyan tres proyectos para personas con síndrome de Down en Baleares

Cerca de 100 entidades sociales de toda España recibieron, en 2020,

aportaciones económicas por valor de 500.000 euros

PALMA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación 'la Caixa' y 'Caixabank' han apoyado a tres proyectos de entidades en Baleares que promueven el desarrollo y la inserción de personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual, según ha informado CaixaBank este sábado en una nota de prensa.

En concreto, las entidades de Baleares que han recibido el apoyo de Fundación 'la Caixa' y Caixabank por su dedicación a promover el desarrollo e inserción de personas con síndrome de Down han sido Asnimo, Fundación Síndrome de Down de Baleares y la Asociación Síndrome de Down Menorca.

En el caso de Asnimo, CaixaBank y Fundación 'la Caixa' darán apoyo a su proyecto 'Nuevas Tecnologías y Discapacidad' con el objetivo de romper la brecha digital y poner al alcance de las personas usuarias de la asociación el uso de las nuevas tecnologías.

Mientras, de La Fundación Síndrome de Down de Baleares se apoyará el proyecto 'Asesoramiento Pretutelar y Acompañamiento Tutelar' para facilitar asesoramiento a todas aquellas familias que necesiten que se adopten medidas judiciales respecto a un familiar o representado, ya sea de manera inminente o bien en un futuro cercano.

Finalmente, en el caso de la entidad Down Menorca, colaborarán con las actividades de verano dirigidas a sus usuarios con el objetivo de proporcionar un espacio de ocio adecuado y adaptado que cubra las necesidades de los jóvenes con diversidad.

AYUDAS PARA EL SÍNDROME DE DOWN A NIVEL NACIONAL

A nivel nacional, Fundación 'la Caixa' y Caixabank han impulsado múltiples iniciativas en todo el territorio nacional para apoyar a cerca de 100 entidades sociales de toda España que facilitan y promueven el desarrollo integral y la inserción de las personas afectadas por este síndrome.

CaixaBank, dentro de su Acción Social, canaliza a lo largo del año aportaciones económicas de la Fundación 'la Caixa' para atender a necesidades sociales en todo el territorio. Gracias a ello, en 2020 se destinaron cerca de 500.000 euros a las entidades dedicadas al síndrome de Down.