La Fundación la Caixa concede 5.000 euros a dos centros educativos de Baleares para fomentar la mejora educativa

Representantes de los centros beneficiados por las ayuudas - FUNDACIÓ LA CAIXA

PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación la Caixa ha otorgado ayudas de 5.000 euros a dos centros educativos de Baleares para diseñar e implementar proyectos de mejora educativa basados en evidencias, con el objetivo de mejorar el aprendizaje y promover la igualdad en las aulas.

Según ha informado en una nota de prensa, las ayudas han beneficiado a 97 centros de toda España y llegarán a 1.200 docentes y a 18.000 estudiantes.

Uno de los dos centros seleccionados en Baleares es el CEIP Badies (Llucmajor), con el proyecto 'Súmate a la alfabetización con éxito', que busca mejorar la alfabetización a través de un cambio metodológico basado en la formación del profesorado y la implicación familiar.

El otro centro de las Islas beneficado es el Col·legi Bisbe Verger (Santanyí) con 'LaboraTIC', que apuesta por la integración de la tecnología en Primaria de manera innovadora, promoviendo la participación familiar y el uso de materiales y recursos educativos adaptados a los estudiantes.

La jornada de clausura de la segunda convocatoria se ha celebrado en el Museo de la Ciencia CosmoCaixa, en un acto de reconocimiento que ha reunido a los docentes responsables de los proyectos seleccionados.

Todas las propuestas están respaldadas por evidencias científicas en el ámbito educativo. Asimismo, abordan temáticas clave, como las habilidades de alfabetización, la educación socioemocional, el comportamiento del alumnado, la colaboración con familias, la metacognición y el aprendizaje de las matemáticas.

La directora del departamento de Educación de la Fundación La Caixa, María Espinet, ha asegurado que la educación es una de las herramientas más poderosas para reducir las desigualdades que dividen nuestra sociedad y avanzar hacia una mayor equidad".

Para facilitar la implementación de los proyectos, los centros educativos cuentan con las guías docentes de la Educación Endowmet Foundation (EEF), un referente internacional en el uso de evidencias educativas. Estas guías ofrecen recomendaciones claras y prácticas para que el profesorado pueda trasladar los resultados de la investigación a sus aulas.

Entre sus aportaciones destacan consejos para mejorar la convivencia escolar, la conducta del alumnado, estrategias para enseñar matemáticas a estudiantes con dificultad de aprendizaje y orientaciones para fomentar el desarrollo social y emocional en primaria.