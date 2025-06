La Fundación La Caixa impulsa una iniciativa para concienciar a las personas mayores sobre el fenómeno del edadismo

PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación La Caixa ha impulsado una iniciativa para concienciar a las personas mayores sobre el fenómeno del edadismo, generar espacios de reflexión y proporcionar herramientas para gestionar estas situaciones.

Las actuaciones, ha informado la entidad en un comunicado, también buscan promover entre las personas mayores nuevas acciones de sensibilización en entornos comunitarios y nacen de la publicación del 'Glosario sobre el edadismo'.

Una de cada tres personas en Europa es víctima, en un momento u otro, de alguna discriminación relacionada con su edad, en muchas ocasiones se refleja en el uso inadecuado del lenguaje, ha señalado la Fundación.

Este fenómeno, ha apuntado, está relacionado con la manera en que entendemos la vejez y el envejecimiento, con la manera en cómo nos relacionamos con otras generaciones, así como con la forma en que se perpetúan estereotipos e ideas preconcebidas sobre las personas mayores que limitan la comprensión de la diversidad de la vejez.

Es por ello, y con el objetivo de sensibilizar sobre este fenómeno en vísperas del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que tendrá lugar el próximo domingo, la Fundación La Caixa ha puesto en marcha el 'Taller sobre edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo'.

Se ofrecerá en los 634 centros propios y conveniados con las administraciones públicas de toda España, a cuyos usuarios pretende dotar de herramientas a las personas mayores para que puedan hacer frente a situaciones de edadismo y, a su vez, "ser agentes activos en la realización de acciones de sensibilización en su entorno comunitario impulsando, de este modo, la labor del voluntariado".

La iniciativa la compondrán dos sesiones participativas en las que se combinarán actividades y dinámicas de conversación y reflexión en un "espacio seguro" en el que las personas mayores puedan compartir sus experiencias.

MÁS DEL 50% DE LA POBLACIÓN LO PERCIBE

Según la experta internacional en envejecimiento saludable y edadismo y colaboradora del programa de Personas Mayores de la Fundación La Caixa Vânia de la Fuente-Núñez, alrededor del 50 por ciento de la población española percibe que hay discriminación por edad hacia las personas de 55 años o más.

"Hay personas mayores que viven situaciones edadistas y no son conscientes. Hay otras personas que sí lo saben, pero no encuentran espacios para expresarse o no saben cómo actuar. Nuestra voluntad es escucharlas y propiciar la participación activa y comunitaria para facilitar herramientas que permitan reducir los estigmas y la discriminación", ha resaltado, por su parte, el director del Programa de Personas Mayores. David Velasco.

El 'Glosario sobre edadismo', publicado en 2023, surgió a raíz de un proceso participativo con personas mayores para detectar y recopilar palabras y expresiones edadistas. De entre las más de 300 recogidas se seleccionaron las 45 más representativas, y juntas conformaron el recopilatorio.

"Cada palabra o expresión ha permitido desarrollar una reflexión conceptual sobre el edadismo, con un enfoque propositivo que habla sobre la dignidad de la persona y la defensa de la palabra con un contenido ético, con el fin de plantear una reflexión clara y cercana sobre el edadismo", ha explicado la Fundación.