La Fundación 'la Caixa' recauda 49.600 euros en Baleares para familias vulnerables

Representantes de la Fundación 'la Caixa', CaixaBank y la Federación Española de Bancos de Alimentos en el acto de clausura de la campaña. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación 'la Caixa' ha recaudado 2,1 millones de euros en España en la campaña 'Ningún hogar sin alimentos', de los cuales 49.600 proceden de Baleares, que se distribuirán a la Federación Española de Bancos de Alimentos para dar acceso a una alimentación digna a unas 5.000 familias en todo el conjunto nacional.

La entidad ha señalado este miércoles en un comunicado que la campaña comenzó en junio con una aportación inicial de un millón de euros por parte de la Fundación, a la que se han sumado 2.600 donativos con una aportación media de 166 euros.

Además, ha habido un incremento de más del 51 por ciento de los donativos en especie hechos por grandes empresas productoras, valorados en 715.835 euros.

Según el informe 'El estado de la pobreza 2026', elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, alrededor de diez millones de personas en España --el 19,5 por ciento de la población-- se encontraban en riesgo de pobreza, es decir, con ingresos inferiores a 12.220 euros anuales.

El subdirector general de Social de la Fundación 'la Caixa', Marc Simón, ha subrayado que "garantizar la cobertura de necesidades básicas es un requisito indispensable para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida".

Simón ha asegurado que la entidad desarrollará más programas para "romper el círculo de la pobreza" con iniciativas que impulsen la transformación".

Por su parte, presidente de la Federación Española de Bancos de Alimentos, Pedro Llorca, ha alegado que "garantizar una alimentación digna es una necesidad básica y un compromiso" que concierne a toda la sociedad".

Asimismo, ha valorado los resultados de esta séptima edición de la campaña y ha asegurado que "demuestran la fuerza de una comunidad que se moviliza y une esfuerzos para apoyar a quienes atraviesan una situación de vulnerabilidad".

"La solidaridad y la colaboración entre ciudadanía, empresas, instituciones y entidades sociales son fundamentales para construir comunidades más cohesionadas y, con ellas, sociedades más fuertes", ha defendido Llorca.

Con motivo del cierre de la campaña en Baleares, se ha celebrado un acto en la sede del Banco de Alimentos de Mallorca en el que se ha agradecido la implicación de las empresas de las Islas que más han contribuido, como Zafiro Hotels, Mar Capital Patrimonio, Inversiones Ibicencas, Bohabi Promocions o Novocorp.

Desde la creación de la campaña en 2020, se han recaudado más de 15,2 millones de euros, lo equivalente a cerca de 13.900 toneladas de alimentos básicos destinadas a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad.