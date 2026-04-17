La Fundación Pilar i Joan Miró ingresa 2,43 millones de euros en 2025, superando ligeramente las previsiones

Miembros del Patronato de la Fundación Pilar y Joan Miró - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pilar i Joan Miró ha registrado en 2025 unos ingresos de 2,43 millones de euros y ha cerrado el ejercicio con un resultado positivo de 19.856 euros por encima de lo previsto.

Según ha informado este viernes el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, durante la sesión ordinaria del Patronato de la entidad las cuentas reflejan unos ingresos totales de 2,43 millones y unos gastos de 2,41 millones, cifra que coincidía con el presupuesto inicial de 2025, tanto en ingresos, como en gastos.

En la reunión, en la que se han aprobado las cuentas del ejercicio, también se ha destacado el impulso del proyecto de rehabilitación de Son Boter y la participación de la fundación en la organización de la exposición 'Paysage Miró', considerada la muestra más importante y ambiciosa realizada en Baleares en torno a la figura de uno de los principales referentes mundiales del arte contemporáneo.

En este sentido, la entidad ha subrayado los ejes estratégicos que han guiado su actividad, entre ellos la conservación, el estudio y la difusión del patrimonio artístico y arquitectónico, con especial atención a la preservación del legado de Joan Miró y de los espacios singulares de la fundación.

Asimismo, ha destacado el programa de exposiciones y muestras temporales para consolidar la oferta cultural, así como el impulso de programas públicos y talleres orientados a fomentar la participación ciudadana y el acceso a la cultura.

Por último, ha puesto en valor el trabajo en comunicación y marketing para ampliar la proyección local, estatal e internacional de la institución, así como las labores de mantenimiento y administración para garantizar el funcionamiento de los equipamientos y la preservación del patrimonio.