Un futbolista de 16 años pasa varias horas en la UCI tras golpearse la cabeza contra un muro en el campo del Collerense

Archivo - Balón en un campo de fútbol. - JCCM - Archivo

PALMA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven futbolista de 16 años ha resultado herido de gravedad y ha pasado varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro hospitalario de Palma tras golpearse la cabeza contra un muro de protección del campo del Collerense.

El incidente se produjo este domingo, en el transcurso del encuentro que disputaban en este campo el Collerense y la Unió Esportiva Santa María. En un lance del juego, el joven jugador del equipo local se golpeó la cabeza contra el muro de protección.

El traumatismo pareció inicialmente de poca entidad y el futbolista fue trasladado por la ambulancia a una clínica de Palma. Sin embargo, ya en el centro hospitalario, el joven empezó a vomitar y a parecer que perdía el conocimiento.

Tras realizarle un TAC, se decidió su ingreso en la UCI y en la mañana de este lunes pasó a planta. Tras una segunda prueba, ha recibido el alta hospitalaria.

Se da la circunstancia que a raíz de un hecho similar ocurrido en Eivissa hace tres años, el consell insular abrió una línea de subvenciones para que los campos mejoraran las protecciones.