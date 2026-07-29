El futuro jardín botánico de Palma incorporará es Carnatge y no cierra la puerta a sumar espacios privados

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, presenta el concurso de ideas del futuro jardín botánico de la ciudad. - EUROPA PRESS

PALMA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futuro jardín botánico de Palma, cuyo concurso de ideas ha sido aprobado este por la Junta de Gobierno municipal, incorporará es Carnatge y ha abierto la puerta a la posibilidad de sumar espacios privados o que son propiedad de otras administraciones.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha explicado que la intención de este proyecto "vivo, abierto y con capacidad de crecer con el paso del tiempo" es crear un "sistema mediterráneo en red" que convierta la ciudad en un "referente".

"No existe un proyecto similar en cuanto a la conservación, la investigación y la conservación de la flora mediterránea", ha reivindicado el primer edil en una rueda de prensa celebrada este miércoles.

Aunque las dos primeras sedes del futuro jardín botánico estarán ubicadas en las Cases del Retiro y en el parque de ses Vies, dos espacios que habrá que recuperar debido a su actual degradación, "se podrán ir incorporando nuevas subsedes especializadas en otros espacios de interés ambiental".

"Por ejemplo, se incorporará es Carnatge, una actuación que está en marcha con fondos del impuesto de turismo sostenible (ITS), pero también se pueden incorporar espacios de otras administraciones o de carácter privado, sin que ello suponga una vinculación estricta en este momento, como La Misericòrdia, Can Tàpera o el jardín de las Jerónimas", ha apuntado.