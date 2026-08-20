Gabriel Escarrer y José Luis Benítez, condecorados por el Rey Carlos III como Miembros de la Orden del Imperio Británico

Archivo - El consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, y el presidente de Spain Nightlife y director de relaciones institucionales de Palladium Hotel Group, José Luis Benítez, han sido condecorados como Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico (MBE) por Su Majestad el Rey Carlos III en reconocimiento a sus servicios a los ciudadanos británicos en España.

Según ha destacado en un comunicado la Embajada británica en Madrid, Escarrer ha impulsado el turismo responsable en Baleares, "reflejando su firme compromiso con la seguridad de los miles de jóvenes británicos que visitan las islas cada año".

En este sentido, ha puesto en valor que su apoyo temprano a la campaña del Gobierno británico 'Stick With Your Mates' "ha sido fundamental para movilizar a instituciones y socios locales, contribuyendo a reducir significativamente el número de incidentes graves".

Asimismo, ha demostrado "un compromiso sostenido" con la economía británica durante sus 25 años de actividad hotelera en el Reino Unido.

En este periodo, Meliá Hotels International ha invertido más de 400 millones de libras esterlinas y ha contribuido a la creación de miles de puestos de trabajo en este país, han subrayado desde la Embajada.

El embajador del Reino Unido en España, Alex Ellis, ha destacado que "Gabriel Escarrer ha demostrado un compromiso extraordinario con la seguridad de los ciudadanos británicos que visitan España y con el fortalecimiento de los lazos entre ambos países".

"Gracias a su liderazgo y visión, destinos como Baleares son hoy lugares más seguros para millones de visitantes, mientras que la inversión sostenida de Meliá en el Reino Unido ha contribuido a estrechar nuestros vínculos económicos. Este nombramiento como Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico reconoce una contribución excepcional en ambos ámbitos", ha remarcado.

Igualmente, Escarrer ha trasladado su "enorme honor" por recibir esta distinción. "El Reino Unido ha desempeñado un papel fundamental en la historia y el crecimiento de Meliá Hotels International y personalmente siento un afecto muy especial por este país y por sus ciudadanos, cuya confianza nos ha acompañado durante décadas", ha sostenido.

De su lado, José Luis Benítez, también gerente de Ocio de Eivissa, ha recibido esta distinción por su compromiso a largo plazo con la seguridad de los visitantes británicos en Eivissa.

A través de sus responsabilidades en Palladium Hotel Group y como presidente de Spain Nightlife, Benítez ha impulsado la aplicación de medidas para prevenir el acoso sexual, las agresiones y los casos de sumisión química.

Como expresidente de la International Nightlife Association, también ha contribuido a extender estos estándares de seguridad a nivel internacional.

A través de la formación de trabajadores, el refuerzo de las medidas de seguridad y su liderazgo en el sector, su labor ha contribuido a mejorar la protección de los turistas británicos en Eivissa y a elevar los estándares de seguridad del ocio nocturno en España y otros países, según ha señalado la Embajada.

El embajador del Reino Unido en España ha destacado que "la dedicación de Benítez a la seguridad de los visitantes ha contribuido a hacer de Eivissa un destino más seguro para los millones de británicos que viajan a la isla cada año".

"Su liderazgo y estrecha colaboración con las autoridades y el sector turístico han impulsado mejoras duraderas en la protección de los visitantes. Es un placer reconocer su contribución con este nombramiento como Miembro Honorario de la Orden del Imperio Británico", ha manifestado.

Por su parte, Benítez ha resaltado que "colaborar con el Gobierno británico para que sus ciudadanos disfruten de sus vacaciones y sobre todo vuelvan a casa sanos y salvos a los brazos de sus seres queridos" es para él "una satisfacción muy gratificante".