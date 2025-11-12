Gabriel Janer, la Llibreria Embat y las Hermanas Oblatas, entre los galardonados en los Premis 31 de Desembre de la OCB

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Obra Cultural Balear (OCB) ha dado a conocer los galardonados de los Premis 31 de Desembre 2025, entre ellos, el escritor Gabriel Janer Manila, la Llibreria Embat y el proyecto de integración social entre mujeres vulnerables en situación de prostitución de las Hermanas Oblatas.

Los premios también distinguen la campaña 'No m'excloguis' del IES Josep Sureda i Blanes, la entidad Accent Obert, la Escola de Música i Danses de Mallorca, Climent Picornell Bauçà, el grupo musical Pitxorines y Damià Pons Pons.

La Obra Cultural Balear ha hecho públicos los ganadores de la 39º edición de los premios, que reconocen la tarea, los méritos o el compromiso a favor de la lengua catalana y del país a personas, empresas, colectivos, entidades y obras.

El jurado, presidido por Lluís Segura Ginard, está formado por la escritora Rosa Planas Ferrer, la miembro de la OCB Ruth Mateu Vinent y los vocales de la entidad Neus Picó Veny y Maties Garcies Salvà.

El Premi Josep M.Llompart, destinado a premiar una persona que se haya distinguido en Baleares por su dedicación a la normalización de la lengua, la cultura y la identidad será para Gabriel Janer Manila. Desde la OCB han destacado su larga y prolífica tarea como escritor, ensayista, pedagogo y promotor cultural al servicio del país.

Esta trayectoria, han subrayado, se fundamenta en un gran conjunto de novelas, narracines, obras infantiles, memorias y estudios varios, escritos y publicados desde los años 70 hasta la actualidad y ampliamente reconocidos por los jurados de numerosos premios, por la crítica y por el público lector de la comunidad catalanoparlante.

Por otro lado, la Llibreria Embat será galardonada con el Premi Francesc de Borja Moll, que premia una entidad, empresa u organismo público o privado que haya destacado por su dedicación a la normalización de la lengua, la cultura y la identidad.

El jurado ha otorgado el premio a la librería por su tarea de difusión cultural a lo largo de 50 años, al frente de la cual ha estado Glòria Fortezsa-Rei Borralleras y Francesc Sanchís Roca que, han destacado, han hecho posible que la librería se haya convertido en un referente intelectual y literario no solo para Palma, sino para toda Mallorca, con especial atención para la creación y el pensamiento en catalán.

El Premi Emili Darder será este año para la campaña 'No m'excloguis' del IES Josep Sureda i Blanes. Este premio va destinado a iniciativas, experiencias o trayectorias personales en el campo de la educación y, en especial, a las que fomentan el uso del catalán.

Así, se ha distinguido la campaña --un vídeo elaborado por alumnos y profesores-- por su aportación clara y directa contra los perjuicios lingüísticos. El mensaje del vídeo, han señalado, deja patente que a pesar de la diversidad de orígenes de muchos jóvenes del centro y de la sociedad, la comunicación en catalán es posible y que renunciar a hablar la lengua es un acto de exclusión injustificable.

Accent Obert será la entidad galardonada con el Premi Climent Garau, que va dirigido a personas o proyectos que desde la comunicación contribuyen al uso social de la lengua catalana. El reconocimiento responde a su defensa de la lengua y la cultura en el ámbito digital, como continuadora de las iniciativas de la Fundació.cat.

La OCB ha destacado su proyecto 'Galàxia', una plataforma que reúne y organiza más de 250 herramientas digitales en catalán, al servicio de la ciudadanía, empresas y administraciones que quieren utilizar el catalán en el entorno digital de forma normalizada.

Por otro lado, el Premi Bartomeu Oliver --a una iniciativa cívica de dinamización cultural, de recuperación lingüística o de revaloración de la cultura popular-- premiará la Escola de Música i Danses de Mallorca por su dedicación a lo largo de 50 años a la recuperación, enseñanza y difusión de música, baile, danzas y otros elementos patrimoniales y tradicionales de la cultura mallorquina.

Según han resaltado, al lo largo de cinco décadas la Escola de Música i Danses de Mallorca ha formado generaciones que han llenado plazas, escenarios, fiestas populares y celebraciones tanto en la isla como fuera con las canciones, vestimentas y ritmos elaborados por la creación cultural propia a lo largo del tiempo.

El Premi Miquel dels Sants Oliver, destinado a premiar un trabajo editado este año que tiene como objeto de estudio cualquiera de Baleares, irá dirigido a Climent Picornell Bauçà, por su conjunto de cinco libros sobre los cambios paisajísticos, humanos, sociales, culturales y lingüísticos de los pueblos del Pla de Mallorca.

Igualmente, el Premi Bartomeu Rosselló-Pòrcel --a una persona o colectivo joven que haya sobresalido en el campo de la investigación, la creación o la dinamización cultural-- se lo llevará el grupo Pitxorines por su aportación innovadora y agil al repertorio musical tradicional.

También han destacado su contribución a crear espectáculos que acercan el cancionero antiguo a las generaciones jóvenes y a todo el público con una presentación musical y escenográfica de gran calidad. El grupo está formado por Aina Tramullas, Maria Adrover, Rosa Garcias, Maria Antònia Gili, Sinéad Cormican, Carmela Cristos, Masé Jara, Sílvia Rechac y Bel Miquel.

El Premi Aina Moll será para el proyecto 'Brúixola' del Casal Petit de las Hermanas Oblate, una iniciativa de integración social entre mujeres vulnerables provenientes del mundo de la prostitución y de la explotación femenina, una tarea hecha desde el voluntariado por personas que, a pesar de las dificultades inherentes al proyecto, no dejan de lado la enseñanza de la lengua catalana y la realidad cultural de Mallorca, han destacado.

Finalmente, Damià Pons Pons recibirá el Premi Gabriel Alomar, que concede la junta directiva de la OCB destinado a reconocer las aportaciones cívicas, culturales y lingüísticas promovidas o protagonizadas por personas o entidades en el conjunto de los territorios de habla catalana.

El premio será para Pons por su larga y fructífera trayectoria intelectual, cívica y política. Según han resaltado, poeta, ensayista, articulista, estudioso y divulgador de la literatura contemporánea y de los movimientos culturales y de defensa de la lengua de Baleares, ha entregado a la sociedad su trabajo de investigador y pensador a través de libros, artículos, ponencias, lecciones, debates y infinidad de iniciativas tendentes a organizar grupos de trabajo y plataformas de acción y pensamiento.