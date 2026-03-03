Galmés acude "optimista" a la ITB para lograr un turismo de calidad de la mano de la cultura

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el Foro de Gobernanza y Sostenibilidad Turística. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha afirmado que acude desde este martes "con mucho optimismo" a la feria turística ITB de Berlín de cara a poder seguir alargando la temporada turística de la mano de la cultura y avanzar hacia un turismo de calidad.

En declaraciones a los medios, el presidente insular se ha referido a los dos objetivos de apostar por el turismo responsable y seguir impulsando el binomio turismo y cultural y ha hecho hincapié en que la cultura ayuda a alargar la temporada turística y al impulso a un turismo de calidad.

El presidente insular ha destacado, en cuanto a la agenda insular en Berlín, la presentación de la feria Art Cologne, que se celebrará del 9 al 12 de abril, y la presentación de la marca Moda Artesana de Mallorca.

Galmés ha celebrado que los datos de 2025 demuestran que las políticas puestas en marcha dan frutos en forma de aumento de la llegada de turistas en temporada baja mientras se consolidan los datos de temporada alta con aumento, en concreto, del 3,5 por ciento en el gasto de los turistas alemanes.

Preguntado por la situación de Mallorca como destino en medio de la crisis abierta en Oriente próximo, Galmés ha indicado que se está a la espera de cuáles pueden ser los efectos sobre el sector de la inestabilidad internacional, aunque ha señalado que Mallorca es un destino seguro.

Galmés ha admitido que la inestabilidad puede tener efectos en las empresas mallorquinas y el sector turístico, aunque espera poder tener más información tras la reuniones que se mantengan estos días en la feria turística.