Galmés comparte una cena de Navidad con usuarios y profesionales de la Casa de Familia

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha compartido una cena de Navidad con personas usuarias y profesionales de la Casa de Familia, centro integrado en la Xarxa d'Inclusió Social del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) y gestionado por Fundación Social La Sapiència.

En nota de prensa, el Consell ha informado que el presidente Galmés, junto al conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, y del director insular de Inclusión Social, Andreu Jaume, ha compartido esta noche una cena de Navidad con usuarios y profesionales de la Casa de Familia, para conocer de primera mano el funcionamiento y el día a día de este servicio esencial para la atención a personas en situación de vulnerabilidad.

"Compartir momentos como este nos permite acercarnos a la realidad de las personas más vulnerables y entender mejor el impacto real de los servicios sociales que gestionamos en el Consell. Queremos que sepan que pueden contar con nosotros", ha señalado Galmés.

La Casa de Familia cuenta con 170 plazas concertadas con el IMAS y ofrece alojamiento, alimentación, higiene y atención sanitaria y psicosocial a personas en situación de exclusión social, tanto con perfil sociosanitario como con posibilidades de inserción sociolaboral. El centro dispone de un equipo de 80 profesionales que, ha dicho el presidente Galmés, "son ejemplo y referente del modelo de intervención que se promueve desde el Consell: una atención próxima, especializada y centrada en la dignidad y la autonomía de cada persona. Esta mirada próxima y humana es imprescindible para continuar avanzando hacia una inclusión social real y efectiva".

En total el Consell dispone de 564 plazas en los diferentes servicios de alojamiento para personas sin hogar, frente a las 426 del año 2019, hecho que evidencia la apuesta decidida de la institución insular para reforzar los recursos destinados a las personas en situación de exclusión residencial.

En este sentido, el IMAS anunció el mes pasado la puesta en funcionamiento de un recurso pionero dirigido a jóvenes de entre 18 y 25 años, orientado a ofrecer alojamiento y acompañamiento profesional para facilitar procesos reales de inclusión social y laboral y evitar la cronificación de situaciones de exclusión. También activó el Plan de Contingencia de Inclusión Social Invierno 2025-2026, que refuerza la atención a personas que viven en la calle durante los meses más fríos, con plazas de refuerzo en los centros de la Xarxa d'Inclusió Social, la preparación de recursos para episodios de emergencias climáticas, así como el mantenimiento del protocolo de bajas temperaturas de la Unidad Móvil de Emergencia Social (UMES).

Además, los presupuestos de 2026 consolidan el compromiso del Consell con unas políticas sociales basadas, según han defendido desde la institución insular, en la proximidad, la especialización y la dignificación de los espacios, con la mayor inversión en programas de inclusión y de bienestar de toda la historia. En concreto, se destinarán seis de cada diez euros a políticas sociales.