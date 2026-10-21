Galmés destaca iniciativas como la FIET al contribuir a "dinamizar los municipios" y acercar las artes escénicas - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asistido a la inauguración de la 24ª edición de la Feria de Teatro Infantil y Juvenil de Baleares (FIET), una iniciativa que ha resaltado que ayuda a "dinamizar los municipios" y acercar las artes escénicas la ciudadanía.

El evento se celebrará en Vilafranca de Bonany del 21 al 25 de octubre y reunirá a 45 compañías que representarán 46 espectáculos, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

La obra 'Porta'm a casa', de la compañía Aboon Teatre, ha dado comienzo a cinco días de teatro, danza, circo, títeres y otras disciplinas escénicas dirigidas a públicos de todas las edades.

Galmés ha señalado que la FIET es una muestra de la capacidad de la cultura para "generar actividad en el territorio" y consolidar Mallorca como un "referente cultural".

Al acto de inauguración ha acudido también la vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, quien ha remarcado el compromiso del Consell con proyectos que "garantizan el acceso a la cultura" y "favorecen el desarrollo del sector artístico".

Roca ha subrayado el valor de la FIET como plataforma para dar visibilidad a las compañías de Baleares y como espacio para acercar el teatro a niños, jóvenes y familias.

La FIET, organizada por Sa Xerxa de Teatre Infantil i Juvenil de Balears, cuenta con el apoyo del Consell de Mallorca, que desde 2024 aporta 50.000 euros anuales para contribuir a la continuidad de esta feria de referencia e impulsar las artes escénicas dirigidas a la infancia y la juventud de la isla.

La programación de este año incluye cuatro estrenos absolutos, tres estrenos nacionales y 23 estrenos en Baleares, con propuestas procedentes de distintos puntos del Estado y de países como Francia, Dinamarca y Brasil.

Además, una quincena de compañías de Baleares presentan sus trabajos, lo que convierte a la FIET en un espacio de encuentro, exhibición e impulso para el sector escénico. Entre las novedades de esta edición destaca el refuerzo de la programación dirigida al público juvenil y a la primera infancia, junto con la presencia de funciones escolares e intergeneracionales.

La feria mantiene así su voluntad de convertir las artes escénicas en una experiencia "accesible y compartida", capaz de conectar generaciones y llegar a nuevos públicos. La FIET 2026 concluirá el domingo 25 de octubre con la actuación de Cucorba, que se despedirá del público de Vilafranca en el marco de su última etapa sobre los escenarios.