Galmés expresa su "máximo respeto" por la dimisión de Mazón

Archivo - El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, durante su pleno de investidura, en el Palau del Consell, a 8 de julio de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha expresado su "máximo respeto" por la decisión del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de presentar su dimisión.

Galmés, preguntado al respecto este lunes en una rueda de prensa para anunciar rebajas en las tarifas de diferentes residuos, ha señalado que acababa de conocer la noticia.

Es por ello, ha justificado, que se ha limitado a expresar su "máximo respeto" por la decisión de Mazón, de quien es compañero en el PP.

El líder de la Generalitat ha hecho el anuncio esta mañana en una declaración institucional en la que ha hecho un "balance personal" de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, ha reconocido "errores propios" y ha criticado el "ruido" alrededor de su persona que ha servido como "la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno".