El PSIB cree que la dimisión de Mazón llega "tarde" y refleja el "caos" del PP en toda España, incluido en Baleares

PALMA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSIB-PSOE ha considerado que el anuncio del 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, de dimitir llega "tarde" y refleja el "caos" del PP en toda España, incluido en Baleares.

En la rueda de prensa previa pleno, el portavoz parlamentario de PSIB, Iago Negueruela, ha apuntado que la dimisión de Mazón llega "tarde" y es "indigna", desde su punto de vista, porque sus declaraciones muestran que "no podía seguir en el cargo y se ha despedido de la peor forma posible", lo que ha considerado que es "un poco" el reflejo de lo que "está sucediendo en las instituciones donde gobierna el PP con Vox" y donde "hay inestabilidad, hay falta de responsabilidad, bloqueos, crisis en la gestión de DANAs, crisis en la gestión de negligencias sanitarias, como en Andalucía, y hay mentiras continuas para tapar gestiones lamentables".

En este sentido, "se observa que hoy la Comunidad Valencia tiene una inestabilidad enorme, que Extremadura va a elecciones, porque no ha sido capaz de desbloquear una negociación presupuestaria, se ve como Aragón no sabe si hará lo mismo, porque también tiene un bloqueo de toda su actividad parlamentaria, con un bloqueo presupuestario total". "Se observa por tanto", ha añadido el socialista, "que, cada vez más, desde que se conformaron los gobiernos autonómicos la senda es el fracaso de la gestión del PP".

"Primero se sometieron a las exigencias de Vox y, después, se observa como, año tras año, acumulan una nefasta gestión de lo público y van ya camino de elecciones, como ocurre en Extremadura y debería suceder en Valencia" porque "habrá que ver cómo acaba el sainete de Mazón" aunque, de momento, "ahora quien decide si habrá elecciones no es quien gobierna, ni los valencianos, es Vox".

Precisamente, ha recordado Negueruela, "ahí empezó todo". "En la Comunidad Valenciana es donde empezaron los acuerdos de la vergüenza con Vox y ahora será Vox quien decida si hay elecciones o no", ha denunciado, recriminado que este es el "milagro" del presidente del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, "en su estrategia de dirigir al PP" y "una forma lamentable por no saber plantar a la ultraderecha".

"Con la ultraderecha lo que hay que hacer es no pactar, por que si no pactas, no pasan todas estas cosas", ha subrayado, señalado que Feijóo está en una "situación imposible por esos juegos que ha hecho desde que está al frente del PP", que "ya es la imagen generalizada del caos en toda España" y "en Baleares tampoco se es una excepción" debido al "bochorno" por la compra de ambulancias que exceden los 3.500 kilos y que, por lo tanto, no pueden ser conducidas por la mayoría de trabajadores del Gsaib al no disponer de un carnet tipo C.