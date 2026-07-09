Galmés no comparte la conducta de Bestard con los vehículos oficiales pero cierra el caso en base a los informes

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, en el pleno extraordinario sobre el uso de vehículos oficiales - J. FERNÁNDEZ ORTEGA

PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha reconocido que "personalmente" no comparte la conducta del vicepresidente segundo, Pedro Bestard, en relación con el uso de tres vehículos oficiales. No obstante, ha señalado que los informes técnicos concluyen que "no hay ninguna irregularidad administrativa ni jurídica".

Así se ha expresado Galmés este jueves en un pleno extraordinario, después de que la institución insular haya aprobado un protocolo sobre el uso de vehículos de los que dispone la institución con el objetivo de garantizar su buen uso.

"Como presidente siempre actuaré con respeto absoluto hacia los informes de los funcionarios de esta institución y tomaré las decisiones de acuerdo con los criterios técnicos y jurídicos. Hacer lo contrario sería una grave irresponsabilidad", ha argumentado.

Igualmente, ha añadido que lo que sí que puede hacer es "garantizar que estos hechos no se vuelvan a producir" y que, por ello, se ha aprobado la instrucción que regula el uso de los vehículos de los departamentos.